Почина актрисата Марина Влади, съпругата на Висоцки

На 88-годишна възраст е починала френско-руската актриса и певица Марина Влади, съобщи вестник „Фигаро“, позовавайки се на информация от семейството ѝ.

Влади е родена през 1938 г. в Клиши, близо до Париж, в семейство на руски емигранти. Тя започва да се снима в киното още като дете и постепенно се утвърждава като една от най-разпознаваемите актриси на френското кино. Во Франции на 89-м году жизни скончалась актриса и певица Марина Влади. pic.twitter.com/fSGAsdfpv7 — Елена В (@elvalpe) September 24, 2026

Сред най-известните ѝ роли е тази в La Princesse de Clèves („Принцеса дьо Клев“) на Жан Деланоа. За ролята си във филма Le Lit conjugal („Съпружеското легло“) на Марко Ферери тя получава наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан през 1963 г.

Влади работи с редица известни режисьори, сред които Орсън Уелс и Жан-Люк Годар. Сред филмите ѝ са още „Фалстаф“ (или „Камбани в полунощ“) на Уелс и „Две или три неща, които знам за нея“ на Годар, пише БТА. Дъщеря е на оперния певец Владимир Поляков, който изпълнява цигански романси в Париж. Псевдонима Влади взима след смъртта на баща си – в негова чест. Майка ѝ, Милица Енвалд е балерина. Тя е най-малката от 4 сестри.

Истинското ѝ име е Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, известна е също и като Катрин Марина дьо Полякоф-Байдароф.

Актрисата е известна и с връзката си със съветския поет, певец и актьор Владимир Висоцки. Двамата се женят през 1970 г. и остават заедно до смъртта му през 1980 г., а Влади по-късно посвещава книга на отношенията им. Тя е изпълнявала и песни по негова музика и стихове. През 2006 година Влади съвместно с режисьора Жан-Люк Тардие поставя спектакъл на френски език „Владимир, или Прекъснатият полет..." по едноименната книга. Marina Vlady, 1938-2026 (« Sapho ou la fureur d'aimer », 1970) pic.twitter.com/NVN5dDdUvi — veja_75 (@ejarque_vincent) September 24, 2026

Носителка е на наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан за филма „Съвременна история или царицата на пчелите" (1963).

Има 4 брака и трима сина.

"Аз съм рускиня, само че с френски паспорт. Баща ми е завършил Московската консерватория. Когато започва Първата световна война, той отива във Франция, за да се присъедини към армията като доброволец. Той е бил единственият син на овдовяла майка и не са го взели в руската армия. Станал летец-пилот, бил ранен, награден с военен кръст. След войната той остава във Франция, работи в Парижката опера, пее седем сезона в операта на Монте Карло. Бил е познат с Модилиани, Матис, Делон. Семейството на майка ми напуска Русия през 1919 година. Мама е била в Белград и там се запознава с баща ми Владимир Поляков, който е бил пристигнал на турне там.

Моята майка е възпитавана в Петербург, в Института на благородните девици в Смолни. През 1917 г. тя е била на 18 години. Тя е била една от онези, които, вдъхновени от нови идеи, са провесили червени дрипи на прозорците в деня на въстанието. После тя вижда как разбиват магазините на еврейските търговци на платове и дрехи и си спомня през целия си живот как са хвърляни огромни парчета плат в различни цветове, разгъващи се по цялата улица. След това убиват любимата ѝ класна дама и тя, както и много девойки, от страх избягва в чужбина. Така тя, преживявайки много трагични епизоди, се оказва в Париж", разказва самата Влади в спомените си.