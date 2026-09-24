8 опита за самоубийство по време на мисията на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ срещу Иран

Сред американските моряци на борда на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и придружаващите го кораби са регистрирани осем опита за самоубийство по време на продължилото 286 дни разполагане на тази военноморска група в открито море, съобщи Пентагонът в писмен отговор на въпроси на американски законодател, предаде Ройтерс.

Ядреният самолетоносач, на борда на който служат около 5000 души, участва в американската военноморска блокада срещу Иран, както и в бойните операции по време на конфликта. Според представители на Демократическата партия той е поставил рекорд за най-дълъг непрекъснат престой в морето в съвременната история на страната.

В писмо до американската сенаторка от Демократическата партия Кирстен Джилибранд от 22 септември изпълняващият длъжността министър на военноморските сили на САЩ Хун Као посочва, че по време на мисията не е имало самоубийства, но са регистрирани общо осем опита за самоубийство на борда на самолетоносача и придружаващите го кораби. Не е ясно колко души са направили опитите.

„Напълно неприемливо е тази администрация да намира средства в неограничени количества за бомби, бални зали и милиардери, но да не може да се погрижи за собствените ни военнослужещи“, заяви Джилибранд, която е член на Комисията по въоръжените сили на Сената, пише БТА.

По-рано този месец „Ейбрахам Линкълн“ и няколко от придружаващите го кораби пристигнаха на пристанище в източната част на Тайланд след 286 дни в морето. Групата беше изпратена на мисия през ноември миналата година.

Обикновено военноморските мисии продължават между шест и девет месеца, но могат да бъдат удължени по време на конфликти. Проблемите с психичното здраве при продължителни мисии отдавна са сериозен въпрос за военноморските сили на САЩ.