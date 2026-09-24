В Берлин ще наблюдават районите с висока престъпност с помощта на изкуствен интелект

Полицията в Берлин започна днес спорен проект за наблюдение с помощта на изкуствен интелект в райони на германската столица с висока престъпност, въпреки политическата и друга съпротива срещу тази инициатива, предаде Франс прес.

Става дума не за лицево разпознаване, а за „пространствен изкуствен интелект“, който анализира движенията, за да установява действия, които могат да представляват нарушение или престъпление, и да ги разграничава от други безобидни действия, обясни полицията в съобщение.

Камери по проекта ще бъдат свързани с неактивни или празни екрани, които ще показват информация само когато изкуственият интелект подаде сигнал. Системата например ще може да „разпознава дали някой е паднал или дали е била ритнат футболен топка“ и по този начин да отсява фалшивите сигнали, посочва полицията. За сметка на това „ситуации на насилие и вандалски прояви“ ще могат да бъдат „идентифицирани автоматично и предавани на полицай“, който ще решава дали е необходимо да бъдат предприети действия, допълва ведомството. Чувствителни зони, като входовете на сгради, ще бъдат замъглявани или правени неразпознаваеми, за да бъде спазено строгото германско законодателство за защита на личните данни.

Председателката на берлинската полиция Барбара Словик-Майзел обоснова проекта с необходимостта да се гарантира „високо ниво на сигурност“ при нарастващ брой сигнали и „ограничени човешки ресурси“.

„Само чрез използването на съвременни технологии ще можем в бъдеще да гарантираме защитата на жителите на този град“, заяви юристката.

Въпреки посочените гаранции проектът среща съпротива от страна на противниците на прекомерното държавно наблюдение, пише БТА.

Сред критиците са радикално лявата партия „Левите“, която спечели изборите в столицата, произведени в миналата неделя, и „Зелените“, които заедно са обжалвали закона, позволяващ реализацията на проекта.

В края на август двете партии заявиха, че се опасяват от създаването на „мега база данни“, която може да „разруши всички граници на правовата държава“.

След около четириседмичен период на инсталиране и настройване на камерите тестовата фаза на пилотния проект ще започне в мултикултурния квартал, известен с прякора „Коти“, популярен с нощния си живот, но и с търговията с наркотици. След това полицията планира да разшири системата и в други квартали, които е определила като „зони с висока престъпност“.