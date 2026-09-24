В Италия одобриха указа за ограничаване на броя на чуждите ученици и забрана на бурките

Правителството на Италия одобри указ, с който въвежда ограничение от 30 процента за броя на чуждестранните ученици в началните училища в Италия, както и забрана за носенето на бурка и никаб в тях, предаде АНСА.

Според проекта на указа нарушителите на забраната могат да бъдат глобявани с до 1000 евро.

Преди няколко дни по време на проява на младежкото движение на партията си „Италиански братя“ италианският премиер Джорджа Мелони обяви, че такива мерки ще бъдат предприети от нейното правителство.

„Ограничение от 30 процента на броя на учениците в клас, които не владеят италиански език на достатъчно добро ниво, повече инструменти за изучаване на нашия език и забрана на бурките и никабите в училищата. Това са разумни мерки, които не разделят, а напротив насърчават истинската интеграция, предотвратяват създаването на „гето класове“ и гарантират равни възможности за всички ученици. Това е пътят, по който възнамеряваме да продължим. Една училищна система, която интегрира, без да се отказва от правилата, подкрепя онези, които са изправени пред най-големи предизвикателства, и дава на всички възможност да започнат от една и съща изходна позиция“, подчерта днес Мелони по повод одобрения от правителството проект на указ.

Правителственият указ за училищата предвижда глоби до 1000 евро за родители, които не успяват да научат италиански език, заяви министърът на образованието Джузепе Валдитара след заседанието на министерския съвет, одобрило проекта на указа по-рано днес.

„Всички международни проучвания показват, че участието на родителите в образователния път на детето е от решаващо значение за неговия успех в училище; има данни и препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в тази насока“, каза министърът.

„Решихме, че в случаите на сериозни затруднения с интеграцията в училище трябва да насърчаваме родителите да изучават езика. Училищата ще бъдат задължени да сигнализират за такива случаи на социалните служби, които след това ще организират програма за изучаване на италиански език за родителите. Незавършването на програмата ще води до глоби в размер от 200 до 1000 евро“, допълни министърът.

В първоначалния проект на указа се предвиждаше при неизпълнение от страна на родителите на това изискване непълнолетното дете да бъде отнемано от родителите му, отбелязва АНСА, цитирана от БТА.

В момента в Италия има около 34 000 класа, в които делът на чуждестранните ученици надхвърля 30 процента, заяви Валдитара.

„Учениците от първо поколение чужденци имат с една година по-малка подготовка по италиански език. Делът на т.нар. „скрито отпадане от училище“ - тоест непостигане на необходимите компетентности - е 5,7 процента при италианските ученици и 10 процента при чуждестранните. Нашата цел е да поставим италианския език в центъра като основен инструмент за интеграция. Владеенето на италиански означава интеграция. Това няма нищо общо със старите циркулярни писма, които се отнасяха до ситуации с малък брой чуждестранни ученици в един клас“, каза Валдитара.

През учебната 2024–2025 година в държавните училища в Италия е имало 848 231 ученици, които не са италиански граждани. Данните от единния портал на Министерството на образованието и заслугите показват, че тези ученици са концентрирани предимно в северната част на страната, където се намират 63 процента от общия им брой, отбелязва АНСА.