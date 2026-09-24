Гринкевич: НАТО може да се справи с всяка заплаха от Москва

НАТО засилва обмена на разузнавателна информация заради вълна от саботажи и други инциденти, за които се предполага, че са свързани с Русия. Алиансът обаче трябва да бъде „спокоен и уверен“, че може да се справи с всяка заплаха от Москва, заяви днес пред Ройтерс генерал Алексъс Гринкевич - върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, предаде Ройтерс.

Гринкевич направи коментарите си, след като датската служба за военно разузнаване предупреди, че през следващите месеци Русия вероятно ще засили хибридната война срещу Запада – понятие, което обхваща различни видове атаки, които не достигат мащаба на конвенционална военна атака.

Датската служба допълни, че съществува „малък, но нарастващ риск“ Москва да предприеме ограничена военна атака срещу една или няколко държави от НАТО, граничещи с Русия.

„Това буди тревога“, заяви Гринкевич по повод поредица от инциденти през последните седмици, включително опит за атака с дрон срещу германското летище Лайпциг/Хале и руски кораб, който изстреля сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер.

„Но трябва да бъдем спокойни и уверени, че като алианс – най-мощният алианс в историята – разполагаме с необходимите средства и механизми, за да управляваме този риск“, добави той, цитиран от БТА.

Москва многократно е отричала да има каквото и да било участие в хибридни или саботажни операции в държави от НАТО, както и да планира конфронтация.

Гринкевич даде интервю по телефона за Ройтерс на път към церемония по смяна на командването в щаба на НАТО в Норфолк, щата Вирджиния, където британски генерал от сухопътните сили поема поста от американски вицеадмирал.

Попитан за риска от ограничена руска атака срещу територия на НАТО, Гринкевич подчерта готовността на алианса за подобен сценарий, като заяви, че подобно развитие е „малко вероятно, но нещо, което не можем да изключим“.

Гринкевич отхвърли предположенията, че руският президент Владимир Путин може да види възможност за удар срещу НАТО, предвид твърденията, че САЩ са изразходвали голяма част от глобалните си запаси от високоточни ракети с голям обсег във войната с Иран. „Абсолютно не. По-добре да не опитва, докато аз съм на поста“, заяви той, като добави, че НАТО е в добра позиция да защити всеки сантиметър от територията си. „Ако продължим от настоящия етап и започнем да виждаме нови заплахи, уверен съм, че разполагам с необходимите правомощия, за да предприема действия за възпиране на всяка агресия срещу алианса.“

Предаването на командването в Норфолк на европейски командир е част от по-широка реорганизация, съобразена с настояването на президента на САЩ Доналд Тръмп европейските държави да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Като част от промените европейски командир ще поеме и ръководството на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол.

Съвместното командване на силите на НАТО в Норфолк отговаря за операциите в Арктика и Северна Европа, както и за защитата на трансатлантическите маршрути за превоз на военни сили и доставки.

В опит да успокои европейските съюзници, които са обезпокоени от продължаващия преглед на американското военно присъствие на континента, Гринкевич заяви, че Вашингтон ще продължи „да предоставя ключови, но по-ограничени способности“ на НАТО, докато европейските държави поемат по-голяма роля.

Той посочи, че няма „предварително определен резултат“ по отношение на броя на американските военнослужещи, които ще останат в Европа, и „на способностите, които може да бъдат преместени“. В момента на континента са разположени около 80 000 американски военнослужещи.