Ердоган: Турция е съсед и съюзник на Гърция, а не враг

Турция е съсед и съюзник на Гърция, а не неин враг, заяви турският президент Реджеп Ердоган в Ню Йорк, където е за седмицата на високо равнище в рамките на Общото събрание на ООН, цитиран от „Прото тема“.

В изказване в Дома на Турция в Ню Йорк Ердоган се спря на теми от външната политика, сред които и отношенията с Гърция.

„Турция не е враг на Гърция, а е неин съсед и неин съюзник в рамките на НАТО“, отбеляза турският президент, цитиран от БТА.

Той допълни, че „отношенията между двете страни са прекалено чувствителни и важни, за да се използват за предизборен материал. Нямаме никакъв интерес да се месим във вътрешната политика на Гърция. В Гърция се провеждат избори, правителствата се сменят, опозицията се сменя. Това нас не ни засяга“.

Друго гръцко издание, „Катимерини“, определя изказването на Ердоган като послание за деескалация след новото напрежение в тона на двустранните отношения напоследък.

По-късно днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще произнесе словото си пред Общото събрание на ООН, в което по информация на АНА-МПА се очаква да заяви, че диалогът между Гърция и Турция трябва да продължи, но на основата на зачитането на международното право и на принципите на добросъседството.

Ердоган коментира през журналисти в Ню Йорк, че Турция увеличава усилията си ново изграждане на зърнен коридор в Черно море.

„Увеличихме усилията си за повторно изграждане на зърнен коридор. Подготвяме дипломатическите си стъпки за това. Обсъдих въпроса още веднъж с президента на Украйна Володимир Зеленски и отговорът, който получих от него, е положителен", заяви Ердоган, цитиран от турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Във вчерашния ден турският президент проведе двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски в Ню Йорк, където двамата лидери бяха за участие в Общото събрание на ООН. Темата със сигурността в Черно море беше и сред акцентите в речта на Ердоган от трибуната на международната организация.

„Проблемът със сигурността на Черно море е много важен както за нас, така и за региона ни. Черно море не е фронт на тази война и в никакъв случай не трябва да става", подчерта Ердоган.

Заради зачестилите нападания над търговски кораби Турция нееднократно отправя критики и предупреждава Русия и Украйна да не пренасят войната в Черно море. Анкара обяви също така, че подготвя споразумение, подобно на зърненото, което да гарантира сигурността.

„При срещите, които осъществяваме със страните, разказваме с всички подробности за необходимостта от възстановяване на сигурността на корабоплаването. Ще има две ползи от това – осигуряването на продоволствената сигурност и предотвратяването на разпространяването на войната. Много ясно заявихме, че не приемаме нападенията на търговски кораби в Черно море, независимо кой ги осъществява, и че очакваме от страните да се държат отговорно", заяви Ердоган.