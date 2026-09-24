Президентът на Южна Корея: Украйна наруши споразумение за поверителност

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Президентът на Южна Корея И Дже-мьон обвини днес Украйна в нарушаването на споразумение за поверителност на информация, според която двама военнопленници от Северна Корея, пленени на фронта в Украйна, са били изпратени в Южна Корея, предаде Франс прес.

Зеленски разкри, че Украйна наскоро е изпратила двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея.

"Не беше лесно тези севернокорейски войници да бъдат хванати в плен", уточни украинският президент, цитиран от БТА.

В съобщение, публикувано в социалната мрежа Екс тази вечер, И Дже-мьон отговори на критики на южнокорейската опозиция, която се питаше защо гражданите на Южна Корея научават от президент на чужда държава за прехвърлянето на севернокорейски военнопленници в страната им.

"Не знам защо украинската страна е нарушила споразумението и е оповестила случая, но това е много разочароващо", подчерта южнокорейският президент.

"Въпросът за прехвърлянето на севернокорейски военнопленници в Южна Корея е много чувствителен и може да има силно въздействие върху дипломацията, сигурността и положението на Корейския полуостров", изтъкна още И Дже-мьон.

Той посочи, че е имало призиви информацията да бъде разкрита, "но предвид проблемите, които биха могли да възникнат, ние се споразумяхме, че запазването на поверителност е най-правилното решение".

Дмитро Литвин, сътрудник на президента Зеленски, посочи пред журналисти, че Украйна е "отворена страна" и тайното прехвърляне на войници би било странно.

"От цялата история, която е дълга и подробна, ние съобщихме само за самия факт, а именно, че военнопленниците бяха изпратени в Република Южна Корея", допълни Литвин.

Миналата година украинските въоръжени сили плениха двама севернокорейски военнослужещи, които бяха част от контингента, изпратен от Пхенян да воюва редом с руската армия в Украйна.

Южнокорейски депутат изтъкна, че "двамата севернокорейски войници желаят да живеят нормален живот в Южна Корея".

Съгласно южнокорейската конституция всички корейци, включително и тези, живеещи в Северна Корея, се смятат за южнокорейски граждани. Южнокорейски официални представители подчертаха, че тази особеност важи и за двамата войници, пленени в Украйна.