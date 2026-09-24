Ердоган очаква връщане на Турция в програмата за изтребители F-35

Турският президент Реджеп Ердоган коментира пред журналисти в Ню Йорк, че очаква положителното становище на американския президент Доналд Тръмп за връщането на Турция в програмата за изтребители F-35 да се превърне в трайни стъпки в тази посока.

„С Тръмп обсъдихме тази тема по време на срещата на върха на НАТО (в Анкара – бел. ред.). Самият той показа воля в положителна посока за връщането на Турция в програмата за F-35. Очаквам тази воля вече да се превърне в трайни стъпки. Вярвам, че ще има резултати“, заяви Ердоган.

Турският президент и президентът на САЩ проведоха разговор по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, при който Тръмп отново засвидетелства топли отношения и приятелство с Ердоган. Преди това те проведоха двустранна среща при посещението на американския президент в Анкара за срещата на върха на НАТО, която се проведе в турската столица на 7 и 8 юли 2026 г. Една от основните теми, която двамата лидери обсъдиха, беше възможността Турция да придобие военни самолети F-35 чрез премахване на санкциите, заради които това не е възможно. Тогава Доналд Тръмп обяви, че обмисля връщането на Турция в програмата за изтребителите, а Анкара започна преговори с Москва за продажба на руските системи за противовъздушна отбрана С-400, заради които беше извадена от нея. Все още обаче няма официално решение за връщането на Турция в програмата за самолети F-35.

Ердоган отбеляза също така напредъка на отношенията между Турция и САЩ и подчерта ролята на Тръмп за това.

„Сътрудничеството между двете страни напредна значително в сравнение с това с предишното управление“, коментира турският президент.

Ердоган посочи като приоритет за Турция местната отбранителната индустрия.

„Започвайки от самолетите КААН (KAAN), искаме да произвеждаме собствени военни самолети, системи за противовъздушна отбрана и да развиваме възможностите на отбранителната ни индустрия“, каза Ердоган.

Той припомни, че е провел среща и с британския премиер Анди Бърнам, на която са обсъдени стъпките, свързани със сделката за придобиването на самолети „Юрофайтър“ (Eurofighter) от Турция, която беше подписана през 2025 г.

По отношение на своята визия за реформа в ООН, за която Ердоган призовава чрез мотото „Светът е по-голям от пет“ (постоянните членове на Съвета за сигурност-бел.ред.), подчертавайки необходимостта от извършване на промени в Съвета за сигурност на ООН, турският президент предлага въвеждането на мандатност.

„В новата структура, която би била създадена, трябва да има по-справедлива система, в която избраните държави да изпълняват своите правомощия в определен период и на тези, които отново искат да заемат позиции, да им се налага отново да спечелят доверието на международната общност. Не пет членове, а всички държави да предлагат решения за проблемите на света и след това те да бъдат взети, защото светът вече няма нужда от нови стени, а от нови мостове“, заяви Ердоган.