Десетки напуснаха залата на Общото събрание на ООН за речта на Нетаняху. Той: Страхливци

Израелският премиер Бенямин Нетаняху излезе на трибуната на Общото събрание на ООН, за да произнесе речта си. Но още при появата му десетки дипломати напуснаха залата, предаде Ройтерс.

Нетаняху нарече дипломатите, които си тръгнаха от залата, „морални страхливци". „Ако в тази зала все още има страхливци, които не са напуснали, нека го направят сега", заяви премиерът на Израел, когато взе думата.

Залата, която от началото на сутринта беше сравнително празна, постепенно се беше запълнила преди речта на израелския лидер. Палестинската делегация призова останалите делегации да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху. Призивът беше отправен в съобщение, изпратено до тях и видяно от АФП.

В началото на изказването си Нетаняху каза, че Израел защитава много от страните, чиито делегати са напуснали сега залата, предаде Ройтерс.

Той разкритикува страни като Франция и Великобритания, които критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизаторки, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Те обвиняват Израел в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отравят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За бога, та тези страни измислиха това понятие", каза Нетаняху и припомни, че техните колонии са се простирали из цялата планета.