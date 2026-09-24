В Отава преименуват булевард, кръстен на Тръмп

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В канадската столица Отава булевард "Тръмп" скоро ще влезе в историята, тъй като столичните власти решиха да променят името му в знак на протест срещу "враждебните действия" на американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Общинският съвет на Отава прие с единодушие решението вчера.

"Не ми харесва да си представям, че в нашия град съществува каквото и да било, кръстено на Доналд Тръмп, който прояви враждебност към Канада", заяви пред журналисти кметът на Отава Марк Сътклиф.

Булевард "Тръмп" ("Тръмп авеню") се намира в зеления жилищен квартал "Сентръл Парк", където много улици са кръстени в чест на Ню Йорк, родния град на американския президент.

Жителите на "Тръмп авеню" ще сформират работна група, която да обмисли ново име на улицата. Промяната се очаква да влезе в сила следващата година.

Канада е една от първите страни, които са обект на агресивната търговска война, включваща налагането на високи мита на президента Доналд Тръмп. Освен това американският президент неколкократно е заявявал, че желае да превърне Канада в 51-ия щат на САЩ.

Търговският конфликт между двете съседни държави достигна безпрецедентно ниво, откакто на 21 август тази година Канада прекъсна преговорите с Белия дом, обвиняван от канадския премиер Марк Карни, че желае да наложи на страната му "несправедливо търговско споразумение", припомня АФП, цитирана от БТА.