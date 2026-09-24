Хутите: Атакувахме Рияд и обекти на "Сауди Арамко" в Янбу

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Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че са извършили атаки с ракети и безпилотни летателни апарати по това, което описаха като "чувствителна цел" в саудитската столица Рияд, както и по съоръжения на саудитската държавна петролна компания "Арамко" в град Янбу на брега на Червено море, предаде Ройтерс.

Изявлението дойде, след като Саудитска Арабия съобщи, че силите ѝ са свалили шест балистични ракети, изстреляни от хусите към южната провинция Таиф и района на Янбу.

От Саудитска Арабия не последва незабавно потвърждение за атака срещу Рияд, нито за щети или жертви в Таиф или Янбу, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.