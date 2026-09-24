Хутите: Атакувахме Рияд и обекти на "Сауди Арамко" в Янбу

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че са извършили атаки с ракети и безпилотни летателни апарати по това, което описаха като "чувствителна цел" в саудитската столица Рияд, както и по съоръжения на саудитската държавна петролна компания "Арамко" в град Янбу на брега на Червено море, предаде Ройтерс.
Изявлението дойде, след като Саудитска Арабия съобщи, че силите ѝ са свалили шест балистични ракети, изстреляни от хусите към южната провинция Таиф и района на Янбу.
От Саудитска Арабия не последва незабавно потвърждение за атака срещу Рияд, нито за щети или жертви в Таиф или Янбу, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.