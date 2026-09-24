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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23620826 www.24chasa.bg

Хутите: Атакувахме Рияд и обекти на "Сауди Арамко" в Янбу

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„Сауди Арамко" КАДЪР: Екс/@Litest

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че са извършили атаки с ракети и безпилотни летателни апарати по това, което описаха като "чувствителна цел" в саудитската столица Рияд, както и по съоръжения на саудитската държавна петролна компания "Арамко" в град Янбу на брега на Червено море, предаде Ройтерс. 

Изявлението дойде, след като Саудитска Арабия съобщи, че силите ѝ са свалили шест балистични ракети, изстреляни от хусите към южната провинция Таиф и района на Янбу. 

От Саудитска Арабия не последва незабавно потвърждение за атака срещу Рияд, нито за щети или жертви в Таиф или Янбу, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

 

 

„Сауди Арамко" КАДЪР: Екс/@Litest

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