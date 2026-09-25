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Ли Цян: Китай ще допринесе с конкретни действия за глобалната цифрова търговия

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Снимка: Китайска медийна група

Китайският премиер Ли Цян откри на 24 септември в Ханджоу Петото световно изложение за цифрова търговия и произнесе реч.

Той заяви, че цифровите технологии навлизат все по-широко във всички сфери на икономическия и обществения живот и променят производството, ежедневието и социалното управление.

„Цифровата търговия ни позволява да откриваме новите тенденции в международната икономика и търговия. Трябва да поддържаме отворен подход и да насърчаваме развитието на световната търговия в цифровата ера. Китай ще допринася с конкретни действия за глобалната цифрова търговия, ще разширява търсенето на дигитални продукти и ще споделя пазарните възможности с останалите страни", заяви Ли Цян.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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