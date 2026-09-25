Държавните глави на Китай и САЩ ще работят за конструктивните и стабилни стратегически отношения

Сутринта на 24 септември местно време китайският председател Си Дзинпин проведе официална среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.

Си Дзинпин посочи, че Китай и САЩ трябва и напълно могат да постигат взаимна изгода чрез прагматично сътрудничество, да се развиват взаимно в условията на здравословна конкуренция и да уреждат различията си по подходящ начин. Той подчерта необходимостта двете страни да търсят общото, като същевременно запазват различията си, и да изграждат мир чрез укрепване на взаимното доверие. По този начин конструктивните и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ ще могат да допринасят в по-голяма степен за благоденствието на техните народи и на хората по света.

Си Дзинпин отбеляза, че търговско-икономическите екипи на двете страни са провели нов кръг консултации и са постигнали ново общо споразумение. По думите му това е добра новина за индустрията и хората в двете страни, както и за световната икономика.

Китайският лидер посочи също, че Китай и САЩ са водещи сили в областта на изкуствения интелект и могат да продължат диалога и сътрудничеството в тази сфера. Двете страни трябва съвместно да предотвратяват злоупотребите и вредното използване на изкуствения интелект. Необходимо е човечеството да запази контрола върху тези технологии, така че те да служат на неговия прогрес.

Тръмп оцени много високо това държавно посещение на председателя Си Дзинпин в САЩ. Новият кръг консултации между търговско-икономическите екипи на двете страни е довел до значителни резултати. Двете държави трябва да продължат диалога, което ще донесе още по-добър прогрес.

Държавните глави на двете страни потвърдиха, че ще си оказват взаимна подкрепа за успешното провеждане на неформалната среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество през 2026 година и на срещата на върха на Г-20.