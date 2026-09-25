Пън Лиюен и Мелания Тръмп посетиха Националния музей на азиатското изкуство

В обедните часове на 24 септември местно време Пън Лиюен, съпруга на председателя на Китай Си Дзинпин, и Мелания Тръмп, съпруга на президента на САЩ Доналд Тръмп, посетиха Националния музей на азиатското изкуство във Вашингтон.

Двете първи дами разгледаха изложбените зали, включително Пауновата зала. Пън Лиюен изрази признателност за това, че през последните години американската страна неколкократно връща китайски културни ценности на Китай. Тя изрази надежда двете страни да продължат да укрепват сътрудничеството в областта на културния обмен и опазването на културното наследство, за да се задълбочи приятелството между народите им.

След изложбата Пън Лиюен и Мелания Тръмп заедно наблюдаваха изпълнението на хор от американски младежи, които представиха китайски песни, и проведоха сърдечен разговор с тях. Пън Лиюен ги насърчи да продължат да учат китайски език и да изучават китайската култура, с което да станат посланици на китайско-американското приятелство.