Уволниха външния министър на Коста Рика - участвал в среща, организирана от Тръмп

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Президентът на Коста Рика Лаура Фернандес уволни министъра на външните работи Мануел Товар, защото бил част от регионална среща за сигурността, която обаче организирал президента на САЩ Доналд Тръмп, без да я уведоми, което ѝ попречило да участва в събитието.

Във вторник няколко десни латиноамерикански президенти участваха в срещата на "Щит на Америките" - коалиция срещу наркокартелите, създадена през март от администрацията на Тръмп, посочи Ройтерс.

Среща на върха на лидерите от този алианс се проведе в кулоарите на Годишната сесия на Общото събрание на ООН. В "Щит на Америките" влизат, освен САЩ, и американски държави, управлявани от десни правителства от Латинска Америка, предаде БТА.

Уволнението на Товар влиза в сила незабавно, се посочва в изявление на правителството на Коста Рика, като в него се добавя, че небрежността на Товар е причинила значителни стратегически щети, които са попречили на Фернандес да участва в срещата.

Коста Рика разглежда коалицията като основен елемент от своята политика за национална и обществена сигурност, отбелязва Ройтерс.

Индиана Трейос, настоящата министърка на външната търговия на Коста Рика, беше назначена за и.д. министър на външните работи. Тя ще поеме поста след завръщането си от Общото събрание на ООН в Ню Йорк.