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Иранският президент: В ръцете на САЩ е решението дали войната да приключи

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Масуд Пезешкиан СНИМКА: РОЙТЕРС

Решението дали да приключи войната срещу Иран е в ръцете на САЩ, обяви иранският президент Масуд Пезешкиан в интервю за "Фокс нюз", като подчерта, че Техеран не иска да воюва.

"Когато можем да решим проблемите чрез диалог, не бива да прибягваме до това да се избиваме взаимно. Но с подстрекателствата от Израел те ни наложиха тази война", каза той, предаде БТА.

И допълни: "Но ние не желаем да продължаваме, Америка е тази, която трябва да избере дали иска да сложи край на това или не", добави той.

В същото време Пезешкиан заяви, че йеменските бунтовници хути носят отговорност за собствените си действия и "не получават указания" от Иран. "Имаме контакт с тях", подчерта обаче иранският президент.

Масуд Пезешкиан СНИМКА: РОЙТЕРС

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