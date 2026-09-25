Финландският президент иска Мъск да разшири обхвата на "Старлинк" заради Украйна

Финландският президент Александер Стуб заяви, че е поискал от Илон Мъск, който държи "СпейсЕкс" (SpaceX), да разшири обхвата на сателитната услуга "Старлинк" за Украйна, за да може Киев да порази руските пускови установки за балистични ракети, съобщи Ройтерс.

С наближаването на зимата в Украйна има недостиг на средства за ПВО, с които да се отблъснат руските балистични ракети, а в Киев считат, че активирането на достъпа до "Старлинк" над руска територия би им помогнало да атакуват руските пускови установки, от които се изстрелват ракетите.

"Ето защо ... призовавам Илон Мъск да даде на украинците възможност да използват "Старлинк" в райони, където има пускови установки за балистични ракети - било то на окупираната територия на Украйна, или в Русия, за стратегически цели, защото това би спасило човешки животи", заяви Стуб.

Финландецът, който силно подкрепя Украйна, който поддържа добри отношения и с американския президент Доналд Тръмп, направи това изявление в интервю за Ройтерс в Ню Йорк, където световните лидери се събраха за 81-та сесия на Общото събрание на ООН.

Президентът Володимир Зеленски използва събитието, за да настоява категорично за примирие, което да обхване ударите по цели, свързани с енергийната инфраструктура и корабите в Черно море. Русия не е дала никакви публични индикации, че желае подобни споразумения.

Четири години и половина след мащабната руска инвазия украинците се опасяват, че Москва планира систематично да напада и унищожава електроцентрали и отоплителни съоръжения в разгара на зимата. Използването на балистични ракети от Русия достигна рекордни нива това лято, отбелязва Ройтерс.

Само системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" са в състояние да свалят такива ракети, но боеприпасите са почти изчерпани и не е ясно откъде биха могли да дойдат нови доставки.

Мъск активира сателитната интернет услуга "Старлинк" над Украйна малко след мащабната руска инвазия през 2022 г. Тя се превърна в жизненоважен елемент за комуникациите на украинските войски на бойното поле и в инструмент за управление на безпилотни летателни апарати.

"Старлинк" не работи над руска територия, но украинските власти смятат, че активирането ѝ за ползване от Украйна на територията на Русия би позволило на украинските въоръжени сили да нанасят удари по мобилни балистични пускови установки, разположени на разстояние от няколкостотин километра от границата.

С оглед на предстоящата зима Стъб заяви, че Украйна се нуждае от три неща.

"Първото е противовъздушната отбрана, като дори "Старлинк" до известна степен би бил добро средство за противовъздушна отбрана там. Второто са енергийните съоръжения за зимата. Третото са парите. Ето върху тези неща работим. Работим по изготвянето на зимен пакет, защото не виждам войната да приключи, знаете, преди зимата", заяви президентът на Финландия.

Стуб подчерта, че е добре, че водени от САЩ мирните преговори между Русия и Украйна са били възобновени през август с посещенията на американските пратеници както в Москва, така и в Киев.

"Все още смятам, че най-лесното решение би било да се обяви безусловно примирие, т.е. да се сложи край на убийствата, както президентът (Доналд) Тръмп повтори в речта си пред Общото събрание на ООН", каза той.

Такава стъпка, продължи той, би била последвана от преговори по въпросите на сигурността, територията, възстановяването и компенсациите, както и по други теми.

Войната би могла да бъде замразена по линията на контакт с 30-километрови буферни зони на изток и на запад, подчерта Стуб, като добави, че следващият най-добър вариант е идеята за частично примирие по отношение на цели, свързани с енергетиката и зърнените култури.