Тръмп похвали отношенията между САЩ и Китай на вечеря в чест на Си Цзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали отношенията между Китай и САЩ по време на държавната вечеря в Белия дом в края на втория ден от посещението на китайския лидер Си Цзинпин.

"Президентът Си и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни и никога не сме се разбирали по-добре", отбеляза Тръмп.

И похвали китайския лидер и съпругата му, Пън Лиюан, като "наистина изключителни, невероятни хора" и им подари статуя на белоглав орел - официалния национален символ на САЩ, предаде БТА.

"Заедно можем да продължим да изграждаме отношения, които насърчават просперитета и сигурността за бъдещите поколения", подчерта Тръмп.

От своя страна, Си благодари на Тръмп и съпругата му Мелания за "любезното гостоприемство" по време на посещението. Той заяви, че преговорите между двете страни са довели до "общо разбиране" по много въпроси и до "нови стратегически насоки" в китайско-американските отношения.

"Китай и САЩ трябва да действат като отговорни големи държави, да оправдаят очакванията на народите си, да вървят в крак с тенденциите на нашето време и да търсят нов подход за съжителство между великите държави", заяви Си. "Подобно на река, която никога не спира да тече, историята никога не стои на едно място ... нека заедно напишем нова глава в нашите приятелски отношения", добави той.

Вчера Тръмп и Си подчертаха необходимостта от по-добра комуникация и сътрудничество между двете най-големи икономики в света.

Си покани 100 000 американски граждани да учат в Китай, а Пекин ще продължи своята "дипломация на пандите", като изпрати две панди в американски зоопарк в знак на приятелство.

Тръмп обяви, че ще бъдат взети решения по ключови въпроси като "сигурност, технологии и супер интелект" - новият термин, предпочитан от американския президент за изкуствения интелект (ИИ), който представлява арена на решаваща конкуренция между двете страни.

"Решенията, които вземаме днес в тези области, могат да допринесат за мира и просперитета в следващите няколко десетилетия", заяви Тръмп.

Според писмено обръщение, публикувано от официалната китайска новинарска агенция "Синхуа", Си заяви, че САЩ и Китай трябва да бъдат партньори, а не съперници. Той отбеляза, че това е решаваща година за отношенията между двете страни, като добави, че те трябва да поддържат стабилни отношения, характеризиращи се със сътрудничество, умерена конкуренция, преодолими различия и перспектива за мир.

Си за последно посети САЩ през 2023 г., когато пътува до щата Калифорния за икономическия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и се срещна с предшественика на Тръмп – Джо Байдън. Това е първото му посещение в Белия дом от 2015 г. насам, по времето на президентството на Барак Обама, въпреки че китайският президент посети резиденцията Мар-а-Лаго на Тръмп във Флорида през 2017 г., отбелязва ДПА.

Тръмп покани Си в Белия дом по време на собственото си посещение в Пекин в средата на май.

Посещението започна под добър знак, след като в сряда късно вечерта министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви удължаване с два месеца на търговското примирие между двете суперсили. Бесънт заяви пред "Фокс Нюз", че търговското примирие между двете страни е било удължено, след като той и китайският вицепремиер Хъ Лифън са провели непланирана среща във Вашингтон.

Списъкът с гости, преобладаващо съставен от представители на технологичния сектор, модните избори на присъстващите, местата, на които седяха, и менюто, бяха сред по-непринудените - и често по-бляскавите - детайли на дипломацията, отбелязва Асошиейтед прес.

На събитието присъстваха редица милиардери, влиятелни фигури от Вашингтон, бизнес лидери, а празненствата бяха от именно от типа, който най-много вълнува Тръмп, известен с това, че обича да организира подобни партита.

Тръмп направи всичко възможно, за да впечатли Си по време на тридневната визита на китайския лидер във Вашингтон, и похвали близките им лични отношения - въпреки че преди междинните избори през ноември той обяви водещите кандидати на Демократическата партия за комунисти.

В късния следобед Тръмп предпочете да се съсредоточи върху това да покаже на Си новостите в Белия дом, включително като му позволи да разгледа президентския хеликоптер "Марин Уан" и новата хеликоптерна площадка, която беше построена заради това, преди вниманието бързо да се насочи към лъскавите детайли около вечерята.

В речта си преди да вдигне тост Си отбеляза, че "президентът Тръмп обеща да направи Америка отново велика" и че "Китай е решен да постигне велико национално възраждане". "Тези две цели са амбициозни и със сигурност могат да се подсилват взаимно", добави Си.

Що се отнася до облеклото, Тръмп беше облечен в смокинг, а първата дама беше избрала тоалет в стил смокинг: бяла памучна поплинена блуза, черен копринен кумербанд и черни брокатни панталони с мотив на божури. Си беше с официален черен костюм, а съпругата му носеше червена рокля. В Източната зала на Белия дом, където се състоя вечерята, осветлението беше приглушено, а масите бяха подредени с елегантен червено-златист декор.

Сред присъстващите бяха изпълнителният директор на "ОупънЕйАй" (OpenAI) Сам Олтман, който раздаваше автографи при пристигането си в Белия дом, изпълнителният директор на "Енвидиа" (Nvidia) Дженсън Хуан, който беше избрал смокинг вместо характерната си черна кожена яке, Бернар Арно, изпълнителен директор на френската компания за луксозни стоки Ел Ве Ем Аш (LVMH), както и Джеф Безос от "Амазон" (Amazon), Сундар Пичай от "Алфабет" (Alphabet), Грег Брокман от "ОупънЕйАй", Илон Мъск и други.