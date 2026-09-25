Кметът на Ню Йорк отвърна на Нетаняху: Лъжите не променят заповедта за арест от Хага

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани отвърна на острите критики на израелският премиер Бенямин Нетаняху, които той произнесе от трибуната на Общото събрание на ООН, като заяви, че "никаква лъжа" няма да промени заповедта на Международния наказателен съд (МНС) за ареста му.

"Както е правил многократно, премиерът Нетаняху използва речта си, за да повтаря неоснователни лъжи, целящи да оправдаят геноцида му срещу палестинците. Но никаква лъжа не може да промени факта, че той остава обект на заповед за арест от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството", заяви кметът на Ню Йорк в изявление предаде БТА.

По-рано Нетаняху обвини Мамдани, че излага на опасност евреите в града заради критиките му към военните действия на Израел в Газа. В речта си пред Общото събрание на ООН Нетаняху заяви, че кметът е разпространявал лъжи за Израел.

Мамдани отдавна е остър критик на военните действия на Израел в Газа и е наричал Нетаняху "военнопрестъпник", който е "архитектът на ужасяващ геноцид срещу палестинския народ".

В същото време полицията в Ню Йорк арестува най-малко 30 души, сред които актьори и политици, по време на протест срещу Нетаняху преди изказването му пред ООН.

Сред арестуваните бяха носителката на награда "Оскар" Сюзън Сарандън, носителката на награда "Еми" Хана Айнбиндер, актрисата Синтия Никсън, кандидатката за Конгреса от Демократическата партия Дариализа Авила Шевалие, членът на Общинския съвет на Ню Йорк Чи Осе, както и Челси Манинг.

"Това, което се прави в Газа - унищожаването на цяло едно общество - от наше име и с парите от нашите данъци, е наша отговорност да се противопоставим, а Нетаняху няма право да използва трибуната на ООН, за да оправдае тези зверства", заяви Мание Морадиан, 50-годишна преподавателка в университет с ирански и еврейски произход, която участваше в протеста.

По време на Общото събрание на ООН Нетаняху защити действията на Израел в региона, като се опита да противодейства на нарастващата международна изолация в навечерието на парламентарни избори, които би могъл да загуби, а десетки делегати напускаха залата при началото на негово изказване, отбелязва Ройтерс.

Протестът беше организиран от "Еврейски глас за мир" - еврейска активистка група, която подкрепя палестинците. Около 200 души се събраха пред сградата на ООН, облечени в еднакви бели тениски с надписи "Финансирайте хората, а не бомбите", "Не на войната" и "Свобода за Палестина".

Групата блокира движението, а полицията им нареди да напуснат мястото. Някои хора се преместиха на тротоарите, но основната група протестиращи остана седнала на пътя и продължи да скандира лозунги срещу Нетаняху, докато полицаите, пристигнали на велосипеди, ги обградиха.

Един по един полицаите извличаха протестиращите от групата, връзваха им ръцете зад гърба и ги ескортираха до полицейските автобуси.

Районът близо до централата на ООН в Ню Йорк традиционно става сцена на различни протести по време на срещи на високо равнище в световната организация. И тази година там може да се видят хора, които поставят различни въпроси.

През изминалите два дни в района имаше протести на ирански опозиционни групи.