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Очаква се Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия

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Александър Вучич СНИМКА: Екс/ @RksNews

Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори на 25 октомври.

Преди две седмици той обяви, че ще се оттегли от поста на 25 или 26 септември, веднага след като се върне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН.

Вучич оглавява листата на управляващата "Сръбска прогресивна партия" и е неин кандидат за премиер.

Ако тя получи достатъчно подкрепа, той може да е следващият премиер на Сърбия, съобщава БНР.

Социологическите проучвания показват, че надпреварата на 25 октомври ще е тежка. Някои дори прогнозират първа загуба за Вучич от 12 години.

Александър Вучич СНИМКА: Екс/ @RksNews

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