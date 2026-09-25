Очаква се Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия

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Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори на 25 октомври.

Преди две седмици той обяви, че ще се оттегли от поста на 25 или 26 септември, веднага след като се върне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ООН.

Вучич оглавява листата на управляващата "Сръбска прогресивна партия" и е неин кандидат за премиер.

Ако тя получи достатъчно подкрепа, той може да е следващият премиер на Сърбия, съобщава БНР.

Социологическите проучвания показват, че надпреварата на 25 октомври ще е тежка. Някои дори прогнозират първа загуба за Вучич от 12 години.