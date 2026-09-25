Арестуваха актрисата Сюзън Сарандън на протест срещу Нетаняху в Ню Йорк (Снимки)

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Американската актриса Сюзан Сарандън бе задържана на протеста срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху пред централата на ООН в Ню Йорк.

Нетаняху направи вчера своето изказване по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. Той отхвърли обвиненията срещу Израел в геноцид и на свой ред нарече режима в Иран "смъртоносен".

Появата на Нетаняху на трибуната на ООН предизвика разнопосочни реакции, съобщава БТА.

Десетки делегати излязоха от залата, преди израелският премиер да започне да говори. По време на изказването му, от друга страна, се чуха овации.

Пред централата на ООН междувременно се бяха събрали стотици демонстранти. Освен Сюзан Сарандън, която и преди е критикувала Израел, бяха задържани от полицията, за да бъдат принудени да напуснат мястото, и други известни личности, сред които актрисите Синтия Никсън и Хана Айнбиндер, както и Челси Манинг.