ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тежък е трафикът на тирове на "Капитан Андреево" и...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23621337 www.24chasa.bg

Пхенян: Южна Корея ще се превърне в цел, ако служи като център за отбраната на САЩ

1028
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун

Северна Корея предупреди, че Южна Корея ще се превърне в "цел" за колективно отмъщение, ако служи като централен хъб в системата за колективна отбраната на САЩ, предаде Ройтерс.

Канг Чол-су - директор на отдел в Института за изследване на вражеските държави, обвини Вашингтон, че превръща Южна Корея в база за постигане на глобална хегемония и я използва като платформа за първоначално разполагане на сили при конфликти в чужбина.

Канг цитира изказвания на командира на американските сили в Южна Корея генерал Хавиер Брънсън, в които Сеул е представен като ключов център на колективната отбрана, и критикува съвместните учения и разполагането на американски войски, предаде БТА.

В коментара се посочва, че Пхенян е подготвил контрамерки и ще смаже безмилостно всяко предизвикателство към своята сигурност.

САЩ разполагат с около 28 500 военнослужещи в Южна Корея, позиционирани там, за да помогнат за възпирането на агресията от страна на Северна Корея.

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание