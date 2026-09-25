Пхенян: Южна Корея ще се превърне в цел, ако служи като център за отбраната на САЩ

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Северна Корея предупреди, че Южна Корея ще се превърне в "цел" за колективно отмъщение, ако служи като централен хъб в системата за колективна отбраната на САЩ, предаде Ройтерс.

Канг Чол-су - директор на отдел в Института за изследване на вражеските държави, обвини Вашингтон, че превръща Южна Корея в база за постигане на глобална хегемония и я използва като платформа за първоначално разполагане на сили при конфликти в чужбина.

Канг цитира изказвания на командира на американските сили в Южна Корея генерал Хавиер Брънсън, в които Сеул е представен като ключов център на колективната отбрана, и критикува съвместните учения и разполагането на американски войски, предаде БТА.

В коментара се посочва, че Пхенян е подготвил контрамерки и ще смаже безмилостно всяко предизвикателство към своята сигурност.

САЩ разполагат с около 28 500 военнослужещи в Южна Корея, позиционирани там, за да помогнат за възпирането на агресията от страна на Северна Корея.