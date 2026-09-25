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Външните министри на Иран и Русия единодушни - дипломация е решението за Близкия изток

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Арагчи при пристигането си в Ню Йорк за Общото събрание на ООН СНИМКА: РОЙТЕРС

Министрите на външните работи на Русия и Иран  - Сергей Лавров и Абас Арагчи, обявиха, че само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток, предизвикано вследствие на американско-израелската война срещу Иран, съобщи Ройтерс.

"Бяха обсъдени актуални регионални и международни въпроси, като акцентът беше поставен върху ситуацията около Иран", се посочва в изявление на руското външно министерство след срещата между Лавров и Арагчи в Ню Йорк в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, предаде БТА.

"Беше подчертано, че няма алтернатива на дипломатическото разрешаване на кризата, предизвикана от незаконните действия на Съединените щати и Израел", се посочва в текста.

Руският президент Владимир Путин и неговият ирански колега Масуд Пезешкиан подписаха през 2025 г. споразумение за стратегическо партньорство, което предвижда задълбочаване на двустранните връзки и по-тясно сътрудничество в областта на отбраната, но не включва клауза за взаимна отбрана.

По-рано този месец Пезешкиан благодари на руския президент за позицията на Москва по отношение на войната в Иран и заяви, че заедно Москва и Техеран могат да се противопоставят на това, което той нарече унилатерализма на САЩ.

В интервю, публикувано снощи, Пезешкиан заяви, че САЩ трябва да решат кога ще приключи войната в Иран, когато беше попитан дали конфликтът може да приключи до края на годината.

Арагчи при пристигането си в Ню Йорк за Общото събрание на ООН СНИМКА: РОЙТЕРС

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