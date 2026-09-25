Най-великият жив изследовател в света затворен от жена си в дом под чуждо име (Видео)

Британският изследовател и писател сър Ранулф Файнс, трети баронет, най-великият жив изследовател в света според "Рекордите на Гинес" е бил „незаконно лишен от свобода", след като съпругата му го настанила в няколко домове за социални грижи под чуждо име след изчезването му от публичното пространство преди две години. Това съобщават британски медии.

82-годишният Файнс за последно привлече общественото внимание през октомври 2024 г., когато не се появи на гала вечер на Кралското географско дружество, посветена на живота и постиженията му. Вместо него на събитието беше излъчено кратко предварително записано видео. Оттогава той не е виждан публично.

Според информацията Файнс е бил настаняван в различни социални заведения под чуждо име по нареждане на съпругата му Луиз Милингтън-Коутс. Тя е поставяла и строги условия за начина, по който трябва да бъдат полагани грижите за него.

През миналата година изследователят е прекарал известно време в дом за грижи в Лондон, където според съобщенията съпругата му е изисквала посетителите да подписват споразумения за поверителност, преди да могат да го видят. По-късно той е бил преместен и е пребивавал в социални заведения в Уелс и Чешър. Точното му местонахождение е било известно само на съпругата му и дъщеря му Елизабет.

Сигнал за незаконно лишаване от свобода

Собственикът на дом за грижи в Уелс, където Файнс е пребивавал, е сигнализирал властите и полицията за опасения относно грижите за него. Той е уведомил и Службата на публичния настойник за необичайни медицински разпореждания, включително за документ „да не се реанимира", предоставен от Милингтън-Коутс, чиято валидност не е могла да бъде потвърдена.

В заведението Файнс е бил записан под чуждо име. Съпругата му настоявала той да носи шапка, слънчеви очила и ръкавици, когато излиза на разходка с личния си болногледач, за да не бъде разпознат.

Вместо да бъде регистриран при общопрактикуващ лекар, за него бил нает частен болногледач, който отговарял и за лекарствата му.

Собственикът на дома предупредил Милингтън-Коутс, че трябва да бъде издадена специална заповед за законно ограничаване на свободата му – т.нар. Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS). Такава заповед обаче не била осигурена. Британският изследовател и писател сър Ранулф Файнс снимка: wikipedia

През януари надзорният орган за социалните грижи в Уелс е установил, че Файнс е бил „незаконно лишен от свобода". Според заключението той е бил под „непрекъснат надзор и контрол", не е можел свободно да напуска заведението и не е бил в състояние сам да даде съгласие за грижите, лечението и настаняването си. Британският изследовател и писател сър Ранулф Файнс снимка: wikipedia

Домът впоследствие уведомил съпругата му за незаконността и сериозността на ситуацията, но тя не пожелала да бъде подадено заявление за DoLS. Когато Файнс бил преместен от заведението, необходимата заповед все още не била издадена.

Случаят идва на фона на продължаващ спор между Милингтън-Коутс и други близки и приятели на Файнс относно грижите за него. Някои от тях дори обмислят съдебни действия, за да оспорят настойничеството на съпругата му. Британският изследовател и писател сър Ранулф Файнс снимка: wikipedia

Приятели на изследователя по-рано са изразявали тревога за безопасността му, като твърдят, че съпругата му не им е съобщавала къде се намира и не им е позволявала да го посещават. Според тях след брака му с Милингтън-Коутс част от близките му постепенно са били дистанцирани от него.

Файнс се жени за Луиз Милингтън-Коутс след смъртта на първата си съпруга Вирджиния „Джини" Файнс, която умира от рак през 2004 г. По това време Милингтън-Коутс, треньор на коне от Чешър, е с 23 години по-млада от него. След брака им се ражда дъщеря им Елизабет.

Преди изчезването си от публичния живот Файнс е говорил открито за предизвикателствата, свързани с живота с болестта на Паркинсон.

Ранулф Файнс е първият човек, стигнал до Северния и Южния полюс по суша, и първият, който прекосява Антарктика пеша. През май 2009 г., на 65-годишна възраст, изкачва връх Еверест. Според „Рекордите на Гинес" той е най-великият жив изследовател на света. Държи няколко рекорда за издръжливост.

Файнс служи осем години в британската армия, включително в Специалната въздушна служба (SAS). По-късно е изпратен в Оман, където участва във военни операции по време на войната в Дофар и получава отличие за храброст от султаната.

Най-голямата му известност идва от полярните експедиции. Между 1979 и 1982 г. той участва в Transglobe Expedition – първото пътуване около Земята по нейната полярна ос, извършено само със сухопътен и морски транспорт. През 1993 г. Файнс и Майк Страуд стават първите хора, прекосили Антарктида без външна подкрепа.

Изследователят прави и няколко опита да достигне Северния полюс самостоятелно. При експедиция през 2000 г. получава тежки измръзвания на пръстите на лявата ръка, а по-късно сам отстранява част от увредената тъкан.

През 2009 г., след два неуспешни опита, Файнс достига върха на Еверест на 65-годишна възраст. Така той става първият човек, който е достигнал двата полюса по повърхността, прекосил е и двата полярни ледени щита и е изкачил Еверест.

Въпреки сериозните здравословни изпитания, Файнс продължава да участва в екстремни начинания. През 2003 г., само четири месеца след прекаран инфаркт и операция за коронарен байпас, той и Майк Страуд завършват седем маратона на седем континента за седем дни в подкрепа на Британската фондация за сърцето.

През годините Файнс събира милиони за благотворителни организации, сред които Marie Curie Cancer Care. Той е автор на множество книги за своите експедиции, военната си служба и известни полярни изследователи като Робърт Фалкън Скот и Ърнест Шакълтън.

За постиженията си Файнс получава редица международни отличия. Той е удостоен с Офицер на Ордена на Британската империя (OBE), два пъти е награждаван с Полярния медал и е почетен член на The Explorers Club – едно от най-високите отличия на организацията.

През 2019 г. Файнс публично съобщава, че е диагностициран с болестта на Паркинсон. Въпреки това продължава да бъде активен в публичния живот и да разказва за своите експедиции и приключения.