Макрон: Пращаме военни за защита на саудитския петролен терминал в Янбу

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Франция ще изпрати военни, радарни системи и отбранително оборудване в саудитския пристанищен град Янбу на Червено море, за да защити ключов петролен терминал и да подпомогне на световните доставки.

Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за телевизиите "Те Еф Едно" и "Франс 2", предаде БТА.

По думите му преговорите със Саудитска Арабия са приключили същия ден. Макрон подчерта, че Франция не възнамерява да се намесва в конфликта, а целта е единствено защитата на терминала, чиито съоръжения са били "силно повредени" при атаки на йеменските хути.

Янбу е ключова точка за саудитския износ на петрол, тъй като до него достига нефтопроводът „Изток-Запад". Той пренася суровина от източното крайбрежие на страната до Червено море, позволявайки да бъде заобиколен фактически блокираният Ормузки проток.

Нефтопроводът с дължина около 1200 километра беше спрян превантивно преди приблизително две седмици след нападения на подкрепяните от Иран хуси. Според медийни съобщения преносът вече е възстановен, но в значително по-малки количества заради нанесените щети. Максималният капацитет на тръбопровода е до 7 млн. барела дневно.

Късно снощи хутите заявиха, че са извършили атаки с ракети и безпилотни летателни апарати по съоръжения на саудитската държавна петролна компания "Арамко" (Aramco) в град Янбу на брега на Червено море. От Саудитска Арабия не последва незабавно потвърждение.

Макрон заяви, че през Янбу могат да преминават над 5 млн. барела суров петрол на ден - количество, което има пряко отражение върху цените на горивата. Според него стабилизирането на обстановката би могло да се отрази в по-ниски цени на бензиностанциите само два дни по-късно.

Френският президент е под вътрешнополитически натиск заради скъпите горива. С подобен натиск се сблъсква и американският президент Доналд Тръмп, който настоява съюзниците на САЩ да поемат по-голяма роля в региона.

Макрон не уточни колко френски военнослужещи ще бъдат изпратени и какви конкретни отбранителни системи ще бъдат разположени. Споменаването на радари предполага, че мисията вероятно ще бъде насочена основно към противовъздушна отбрана срещу евентуални атаки с дронове и балистични ракети, отбелязват агенциите.

На въпрос дали се предвижда използване на френски бойни самолети Макрон отговори, че засега няма такива планове.

„Ще наблюдаваме развитието на ситуацията и ще действаме според нуждите", заяви той. Франция вече разполага с бойни самолети в региона.

Великобритания също наскоро обеща отбранителна военна помощ на Саудитска Арабия под формата на самолети за зареждане във въздуха.

От началото на войната с Иран в края на февруари и ограничаването на корабоплаването през Ормузкия проток заради ирански заплахи и нападения срещу кораби Саудитска Арабия разчита на нефтопровода „Изток-Запад", за да ограничи спада на износа си.

Алтернативният маршрут през Червено море обаче също е частично застрашен. След последното си настъпление хутите контролират йеменското крайбрежие на Червено море и стратегически острови. Това увеличава възможностите им да възпрепятстват преминаването на саудитски кораби през протока Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е необходим за доставките към Азия.

Маршрутът на север през Червено море и Суецкия канал към Европа засега остава отворен.

Войната с Иран е съпроводена и от ново изостряне на дългогодишния конфликт в Йемен. Подкрепяното от Саудитска Арабия правителство и лоялните към него сили се сражават срещу хусите, които са част от подкрепяната от Техеран регионална мрежа, известна като „Ос на съпротивата".

Заради нападенията срещу Саудитска Арабия кралството, Турция и Пакистан планират спешна среща на началниците на генералните си щабове, съобщи саудитското външно министерство.

На срещата ще бъдат обсъдени възможности за подкрепа на Рияд в рамките на споразумение за съвместна отбрана. Трите държави потвърждават и правото на Саудитска Арабия да предприема мерки за самоотбрана съгласно Устава на ООН, посочи министерството.