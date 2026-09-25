Макълмор обяви турнето "Свободна Палестина" след скандала с Ед Шийрън

Американският рапър Макълмор обяви европейско турне под надслов Free Palestine ("Свободна Палестина"), след като бе отстранен от турнето на британския певец Ед Шийрън.

43-годишният изпълнител, чието истинско име е Бенджамин Хагърти, ще изнесе концерти в Дъблин, Париж и Лондон. Участието му като подгряващ изпълнител в турнето на Шийрън бе отменено след негови коментари за Газа, припомня БТА.

Наред с това всички подгряващи изпълнители за оставащите дати от турнето Loop на Шийрън - сред тях ирландският певец Арън Роу, братът на Били Айлиш и носител на "Грами" Финиъс (FINNEAS), датчаните Lukas Graham и групата Beoga, се отказаха от участията си.

Макълмор съобщи, че ще събере артисти и приятели за поредица от концерти, чиято цел е да бъде осигурена хуманитарна помощ и подкрепа за хората в Палестина.

В публикация в инстаграм рапърът посочи, че през последните три години е настъпила промяна в обществените нагласи по отношение на "освобождението на Палестина", влиянието на милиардерите и ролята на артистите.

"Вече е 2026 г. Да бъдеш аполитичен по време на геноцид вече не е вариант", написа той, като призова артистите да заемат позиция, да се информират и да използват публичните си платформи и за каузи извън сферата на развлеченията.

По-рано беше съобщено, че Робърт Крафт, чиято компания "Крафт груп" притежава стадион "Джилет", където бяха планирани концерти на Шийрън в САЩ на 25 и 26 септември, е сред хората, които са се свързали с певеца, за да го уведомят, че той няма да може да използва съоръжението, ако Макълмор остане част от турнето.

Шийран впоследствие отбеляза, че решението за отстраняването на Макълмор е било взето от промоутъра, а не от него.

"Случилото се с мен е по-значимо от един артист или една сцена", каза Макълмор. По думите му през последната седмица той се е свързал с артисти, които са изразили публично солидарност с палестинския народ, въпреки възможните последици.

Турнето Free Palestine ще започне на 26 октомври в 3Arena в Дъблин, ще продължи на 29 октомври в Accor Arena в Париж и ще завърши на 30 октомври в Wembley Arena в Лондон.

Очаква се да бъдат обявени и други участващи артисти и градове, включително дати за концерти в САЩ.