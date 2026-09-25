Иран е предложил на САЩ 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток

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Иран е представил на САЩ 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, заяви иранският външен министър Абас Аракчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН.

"Представихме на САЩ чрез посредници план, според който, ако бъдат изпълнени определени условия, Ормузкият проток ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени", каза Аракчи.

Той отказа да уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни.

Предложението е предадено на Вашингтон чрез посредник, съобщиха "Ню Йорк Таймс" и Си Ен Ен. Представител на Белия дом заяви, че се водят "позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците".

Иранските държавни медии съобщиха, че Арагчи е изложил условията на Техеран за отваряне на протока. Сред тях са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.

Представители на САЩ и Иран проведоха разговори във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН – първите подобни преговори от месеци насам.

Контролът над Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ, остава един от основните спорни въпроси между Вашингтон и Техеран.

Междувременно регистрираните преминавания на търговски кораби през протока са намалели до девет в четвъртък спрямо 14 в сряда, съобщи Ройтерс, позовавайки се на предварителни данни за проследяване на корабоплаването. Осем кораба са излезли от Персийския залив и един е влязъл в него. Средният брой преминавания за последните десет дни е 18.

Данните не обхващат кораби, които евентуално преминават с изключени транспондери. Преди началото на войната на 28 февруари през протока обичайно са преминавали около 125 големи търговски кораба дневно, а маршрутът е обслужвал около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ, посочва БТА.

През протока Баб ел Мандеб в четвъртък са отчетени 26 преминавания, почти без промяна спрямо предходния ден, сочат данни на аналитичната компания „Кплер" (Kpler).

Нарушенията в доставките увеличават натиска и върху прехвърлянето на петрол от кораб на кораб в Оманския залив. Според търговски източници и анализатори, цитирани от Ройтерс, тези операции са достигнали пределите на капацитета си, след като Саудитска Арабия е пренасочила износ от Червено море.

След атаката срещу нефтопровода „Изток-Запад" на 13 септември, която спря износа от пристанище Янбу, „Сауди Арамко" (Saudi Aramco) е продала над 60 млн. барела петрол за претоварване между кораби край Сохар, Оман, през септември и октомври.

Според данни на „Кплер" саудитският износ на суров петрол през Ормузкия проток се очаква да достигне 3,6 млн. барела дневно през септември спрямо около 900 000 барела дневно през август. Увеличението засилва търсенето на супертанкери и повишава транспортните разходи.

Дневната ставка за наемане на много голям танкер за суров петрол по маршрута от Близкия изток до Китай е достигнала рекордните 1,27 млн. долара в понеделник, сочат данни на Ел Ес И Джи (LSEG).

Според аналитичната компания „Вортекса" (Vortexa) една операция по прехвърляне на товар между кораби вече отнема близо десет дни спрямо пет до седем дни по-рано. Забавянията насочват купувачите към алтернативни места за претоварване край Индия и Малайзия или към директни доставки до рафинериите.