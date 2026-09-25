В САЩ честват деня на Доли Партън с паради, розови светлини и даряване на книги

Общности в САЩ и по света днес почитат американската кънтри певица Доли Партън, а датата е избрана като препратка към нейния хит 9 to 5.

Партън, която почина миналия месец на 80 г., остави след себе си наследство от десетилетна успешна кариера като певица, автор на песни и актриса, както и значимо наследство като филантроп и предприемач. Днес почитта към нея приема различни форми - от паради и музикални събития до кампании за даряване на книги.

В САЩ все повече щатски и местни власти - от Калифорния до Манхатън в Ню Йорк - обявяват 25 септември за ежегоден Ден на Доли Партън. В официалните прокламации се подчертават музикалните постижения на Партън и дългогодишната ѝ работа за насърчаване на детската грамотност, предаде БТА.

В Нашвил, където Партън живее от 18-годишна възраст, сградите ще бъдат осветени в розово, а на различни места ще бъдат раздавани стикери, значки и разделители за книги. Авиокомпанията „Саутуест еърлайнс" обяви, че в петък ще организира караоке в стил „Доли Партън" за пътници и служители.

Щатските и местните власти в Тенеси работят и по преименуването на летището в Нашвил на името на Партън.

В Ню Орлиънс маршируващата група, наречена Krewe of Dolly, ще поведе парад през Френския квартал в чест на певицата.

В Сан Франциско организаторите планират публично събитие, наречено „Денят на Доли" (Dolly Day), посветено на живота и наследството на Партън. Програмата включва музика, тематични костюми и призив към участниците да проявят повече доброта в нейна чест.

За хората, които ще прекарат петъка на работа, един от начините да почетат Партън е да последват примера ѝ в подкрепата за грамотността.

Партън основава програмата Imagination Library („Библиотека на въображението"), която предоставя безплатни книги на деца. Инициативата се разраства значително и днес всеки месец изпраща повече от един милион книги на деца в САЩ, Канада, Великобритания, Ирландия и Австралия.

В Деня на Доли Imagination Library насърчава хората да дарят средства на местния партньор на програмата или да помогнат за създаването на такава инициатива в своята общност. Фондацията Dollywood насочва желаещите към сайта на Imagination Library, където чрез пощенски код могат да намерят най-близката до тях програма.

„За Доли даването винаги е било лично и от сърце", посочи Джеф Кониърс, президент на фондацията Dollywood. „Тя дълбоко вярваше в това да се помага на хората, особено на децата, и винаги смяташе, че ако имаш възможност да помогнеш, трябва да го направиш."

Партън беше известна и със своя отличителен и екстравагантен стил – пайети, пищни прически и много ресни, често в любимия ѝ розов цвят. Пеперудите също заемат специално място в нейното творчество. В една от известните ѝ песни тя сравнява любовта с пеперуда – „нежна и лека като въздишка".

Почитателите могат да отбележат Деня на Доли и като се облекат в блестящи и цветни дрехи или да добавят аксесоар с форма на пеперуда.

Разбира се, един от най-лесните начини да бъде почетена Партън е да се слуша музиката ѝ. Сред най-известните ѝ песни са 9 to 5, Jolene и I Will Always Love You, но музикалното ѝ наследство обхваща десетки албуми и стотици песни.

Партън неведнъж е говорила за желанието си музиката ѝ да остави трайна следа, както и да бъде запомнена с усилията си да направи света по-добро място.

„Надявам се, че много от песните ми ще се запазят толкова дълго. И се надявам да бъда запомнена като човек, който се е опитал да направи нещо добро за света и е оставил няколко хубави неща", каза тя пред Асошиейтед прес през 2024 г.