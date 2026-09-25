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Вдигнаха по тревога шведски и финландски изтребители заради руски военни самолети

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Изтребител F-18. Снимка: Twitter/@FinnishAirForce

Шведски и финландски изтребители са били вдигнати вчера по тревога, за да прехванат руски военни самолети в международното въздушно пространство над Финския залив, съобщиха днес военновъздушните сили на Финландия.

Мисията е изпълнена съгласно финландско-шведската рамка за съвместно наблюдение и охрана на небето на двете страни, се допълва в изявлението, предаде БТА.

Изтребителите от бойната авиация на двете страни проследиха и идентифицираха група руски самолети, включваща транспортен самолет и няколко изтребителя, посочиха финландските военни.

Изтребител F-18. Снимка: Twitter/@FinnishAirForce

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