Експлозия в центъра на Атина срути част от сграда, има пострадали (Видео)

Силен взрив, причинен от предполагаем теч на газ, доведе до частично срутване на двуетажна сграда в популярния централен атински квартал Плака. При инцидента пострадаха трима души, съобщи „Катимерини".
Пожарната служба, полицията и линейка са били изпратени на улица „Лисикратус" под Акропола след взрива, който е станал малко след 7:30 ч. сутринта, съобщиха властите. Районът е бил отцепен. След експлозията е избухнал и пожар.
Държавната телевизия ERT съобщи, че случаен минувач е получил леки наранявания при взрива, докато една жена е била извадена невредима от развалините на сградата, а друга – от съседна постройка, която също е била сериозно повредена. И двете жени са с наранявания, които не застрашават живота им. И тримата са откарани в болница за лечение.
Пожарната служба съобщи, че на място са били изпратени 24 пожарникари, но не посочи причината за взрива. Според ERT се предполага, че той е бил предизвикан от теч на газ.
Взривът е откъснал фасадата на къщата, построена в средата на XX век, и е повредил прозорци и автомобили в близост до срутената сграда, съобщава БГНЕС.
Iσχυρή έκρηξη οδήγησε στην πτώση μιας παλαιάς κατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτους, στο κέντρο της Αθήνας. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.https://t.co/SsyHBEJUPS pic.twitter.com/K2CGsRBDuo— iEidiseis.gr (@iEidiseisGR) September 25, 2026