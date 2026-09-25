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Експлозия в центъра на Атина срути част от сграда, има пострадали (Видео)

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кадър: Х

Силен взрив, причинен от предполагаем теч на газ, доведе до частично срутване на двуетажна сграда в популярния централен атински квартал Плака. При инцидента пострадаха трима души, съобщи „Катимерини".

Пожарната служба, полицията и линейка са били изпратени на улица „Лисикратус" под Акропола след взрива, който е станал малко след 7:30 ч. сутринта, съобщиха властите. Районът е бил отцепен. След експлозията е избухнал и пожар.

Държавната телевизия ERT съобщи, че случаен минувач е получил леки наранявания при взрива, докато една жена е била извадена невредима от развалините на сградата, а друга – от съседна постройка, която също е била сериозно повредена. И двете жени са с наранявания, които не застрашават живота им. И тримата са откарани в болница за лечение.

Пожарната служба съобщи, че на място са били изпратени 24 пожарникари, но не посочи причината за взрива. Според ERT се предполага, че той е бил предизвикан от теч на газ.

Взривът е откъснал фасадата на къщата, построена в средата на XX век, и е повредил прозорци и автомобили в близост до срутената сграда, съобщава БГНЕС.

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