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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23622382 www.24chasa.bg

Румъния вдигна изтребители заради засечена въздушна цел край Галац

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Въздушна цел е била засечена през изминалата нощ на 20 километра източно от Галац в Румъния, съобщава Министерството на националната отбрана на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.

„Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, излетяха от авиобаза „Борча" (86-а авиобаза), за да наблюдават ситуацията", допълват от ведомството, предава БТА.

Жителите в източната част на окръг Галац и северната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт в 03:27 ч. местно (и българско) време. Тревогата е била отменена в 04:14 ч., тъй като не са били регистрирани навлизания в националното въздушно пространство.

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