Папа Лъв XIV започна първата си апостолическа визита във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв XIV пристигна във Франция за първото си апостолическо посещение в страната, съобщи Франс прес.

Самолетът с папата кацна на парижкото летище „Орли", където той беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон. В чест на визитата църковните камбани във Франция звъняха в продължение на седем минути.

Програмата на Лъв XIV предвижда днес среща с Макрон в Елисейския дворец. След разговора с президента папата ще се срещне с представители на френските институции, гражданския сектор и дипломатическия корпус, пред които ще отправи обръщение.

По-късно папата ще посети централата на ЮНЕСКО в Париж. Там също е предвидено той да произнесе реч.

В следобедните часове Лъв XIV ще премине с папамобила по маршрут от булевард „Монпарнас" до площад „Сен Мишел". След това той ще се отправи към катедралата „Нотр дам", където ще бъде отслужена вечерна литургия. Папата ще се срещне и с вярващи, събрали се на площада пред храма, предава БТА.

Вечерта е предвидено посещение на „Стад дьо Франс" в парижкото предградие Сен Дени. Там папата ще участва в бдение, на което отново ще произнесе слово. Сред присъстващите ще бъдат млади хора на възраст между 17 и 35 години.

Посещението на Лъв XIV във Франция ще продължи до 28 септември. В рамките на визитата си той ще посети още Лурд и Мец.