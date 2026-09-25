Тайван: Си Цзинпин изопачава фактите за бъдещето на острова

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Тайванското правителство осъди днес коментарите за бъдещето на острова, направени вчера от китайския президент Си Цзинпин пред американския му колега Доналд Тръмп и ги нарече "изопачаване на фактите". Тайпе заяви, че само жителите на Тайван могат да определят собственото си бъдеще, предаде Ройтерс.

Китай смята Тайван за своя отцепила се провинция - позиция, която тайванският президент Уилям Лай и правителството му отхвърлят.

Си каза вчера на Тръмп във Вашингтон, че позицията на Китай за стремеж към национално "обединение" и за териториалната цялост на страната е ясна и че се надява САЩ да се придържат към "правилната позиция" на противопоставяне на независимостта на Тайван, предава БТА.

"Коментарите на Си Цзинпин съответстват на последователния подход на Китай да изопачава фактите и едностранно да представя позицията и претенциите си", посочи в изявление тайванското външно министерство.

"Суверенитетът на Тайван принадлежи на целия му народ. Китайската комунистическа партия няма право да представлява народа на Тайван, а бъдещето на острова може да бъде решавано само от него чрез демократични средства", се допълва в изявлението.

САЩ са най-големият международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван въпреки липсата на официални отношения, отбелязва Ройтерс.

След като се срещна със Си Цзинпин в Пекин през май, Тръмп каза, че ще отложи планираната нова продажба на оръжия за острова.

Тайванското външно министерство заяви, че Китай е "истинският нарушител" на регионалния мир и стабилност, като даде за пример военната заплаха, която той представлява за острова и в Източно и Южнокитайско море.

Тайван ще продължи да работи в тясно сътрудничество със САЩ и други партньори за съвместно опазване на мира и стабилността в Тайванския проток, се посочва още в изявлението на тайванското външно министерство.