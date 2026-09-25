Румъния махна таксата за Дунав мост, предлага на България да направи същото

От 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, съобщи държавният секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Хорациу Косма.

„Уведомихме българското правителство и предложихме да обмисли подобна мярка за премахване на таксата в участъка от Русе до Гюргево", каза още той.

Според Хорацу Косма вече съществуващите споразумения позволяват подобни изменения.

В сряда министърът на траспорта Раду Мируца съобщи, че шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове над река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври тази година.

Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона: моста при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България (на излизане от Румъния в посока нашата страна); моста при Фетещ-Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Ваду Ой, свързващ областите Мунтения и Добруджа.

Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди, коментират местните медии и допълват, че решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния.