ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова и китайският вицепрезидент са "за" директна...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23622857 www.24chasa.bg

Зеленски: Тръмп одобри ракети „Пейтриът“ за Украйна

2488
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Доналд Тръмп и Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@visionergeo

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че американският му колега Доналд Тръмп е взел "окончателно решение" да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", от които Киев отчаяно се нуждае, за да противодейства на руските удари с балистични ракети, предаде Франс прес.

"По време на последната ни среща президентът Тръмп ми потвърди, че да, той е взел окончателно решение: Украйна ще получи лиценз за производството на ракети "Пейтриът", заяви Зеленски по време на разговор с журналисти, след като се срещна с американския си колега в Ню Йорк тази седмица, цитиран от БТА.

Той добави, че Индия, Турция, Египет и други държави от Близкия изток участват в преговори за възобновяване на корабоплаването в Черно море, като поясни, че е разговарял поотделно с лидерите на тези страни.

Украинското министерство на външните работи също е било в контакт с дипломати от тези страни, с които е обсъждало въпроса за възобновяване на корабоплаването в Черно море.

„Освен тези държави, и други страни са отправили предложения за възстановяване на корабоплаването в Черно море", добави Зеленски.

Доналд Тръмп и Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@visionergeo

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание