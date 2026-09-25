Папа Лъв XIV потвърди подкрепата си за свободата на словото. Той направи това, след като бе помолен от журналисти да коментира решението на Белия дом да отнеме акредитациите на Си Ен Ен и на още няколко медии, предаде Ройтерс.

Римският първосвещеник говори с журналистите по време на двучасовия полет от Рим до Париж и един от тях му зададен въпрос относно спора между американското президентство и три медии.

Лъв Четиринадесети, който е американец и по-рано тази година подразни силно Тръмп с критиките си към войната в Иран, не спомена в отговора си изрично лидера на САЩ, но определи медийното отразяване като нещо "много важно", предава БТА.

"Много се радвам, че тук вие всички сте добре дошли", каза папата пред репортерите. "Що се отнася до отразяването, смятам, че е много важно за всички ни да го има", добави той.

Вчера Белият дом съобщи, че е възстановил акредитациите на журналистите от Си Ен Ен, "Ем Ес Нау" и "Политико", след като федерален съдия постанови, че отнемането на достъпа им до американското президентство вероятно противоречи на конституцията.

Кардинал Жан-Марк Авелин, глава на епископата на Френската католическа църква, заяви днес, че "единството на Църквата" и "братството по света" са две важни цели на посещението на папа Лъв XIV във Франция, предаде Франс прес.

"Ще видим как ще се осъществят, но във всеки случай аз очаквам точно това", заяви Авелин в ефира на радио "Ер Се Еф Нотр Дам".

Папа Лъв XIV пристигна днес в Париж – първа спирка от първото му и дългоочаквано посещение във Франция, което ще продължи четири дни и ще го отведе също така в Лурд и в Мец.

В различните си изявления по време на визитата си папата ще засегне множество теми, сред които изкуственият интелект, миграционният въпрос и борбата срещу сексуалното насилие.

"Това не е държавно посещение, а апостолическо пътуване. Следователно целта е пастирска", подчерта кардинал Авелин.

"Изразявам огромна благодарност към всички държавни институции, на каквото и да е ниво – към Елисейския дворец, към полицейските префектури, към съответните департаменти, към жандармерията, с една дума, към всички, защото от самото начало досега сътрудничеството беше безупречно", добави той.

"Като обясни, че изпитва "голяма радост и вълнение" от това апостолическо пътуване, кардинал Авелин спомена "търпението и топлотата" на папа Лъв XIV и способността му да "изслушва мненията на всеки".

"Хората очакват послание на надежда, утеха, светлина и мир, затова съм сигурен, че ни предстоят много интензивни и прекрасни моменти", заяви от своя страна епископът на Нантер, монсеньор Матийо Руже, в ефира на радио Ер Ем Се, като добави, че е "впечатлен от мащаба на този интерес и ентусиазъм".

"Той носи утеха, но не просто защото идва от миналото. А защото отваря перспективи за бъдещето с надежда", подчерта Руже.

"Този папа не е човек, който може да бъде използван от политиката, той няма да се остави да бъде подведен", увери той.