3-годишно дете изчезна от детска площадка, откриха го мъртво в езеро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тригодишно момче е напуснало детска площадка през пролука в оградата, преди да бъде открито мъртво в езеро след мащабна издирвателна операция, съобщава "Дейли мейл". Това стана ясно по време на съдебно заседание по случая в Ипсуич.

Ноа Уудс изчезнал миналия вторник, след като посетил площадка в село Брантъм, графство Съфолк. Детето се отделило от свой близък, след което започнало мащабно издирване, в което се включили около 1300 души.

Ноа, който според полицията е бил невербален, с частична загуба на слуха и е бил в процес на оценка за аутизъм, бил открит на следващия ден във водоем, известен на местните жители като Decoy Pond. Тялото му било извадено от водата от водолази на полицията.

От полицията в Съфолк съобщиха, че тялото е официално идентифицирано и че смъртта на детето не се разглежда като подозрителна.

В мащабната операция по издирването участваха полицейски екипи, хеликоптери, бреговата охрана, пожарната служба, доброволци от спасителни организации и множество граждани.

Междувременно благотворителна кампания, организирана от Good Dads Club – общност на бащи от Колчестър, графство Есекс, – е събрала над 113 000 паунда от около 6500 дарители.

Средствата са предназначени да помогнат на семейството на Ноа с разходите в този тежък момент и да му дадат възможност да отсъства от работа, за да преживее загубата без допълнителен финансов натиск.

Бащата на момчето, Рис Уудс, описа болката от загубата като неописуема.

„Ноа беше най-сладкото и невинно малко момче, което нямаше нищо друго освен любов за даване. Ще ни липсва страшно много", каза той.