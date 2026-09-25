ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова и китайският вицепрезидент са "за" директна...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23623123 www.24chasa.bg

3-годишно дете изчезна от детска площадка, откриха го мъртво в езеро

6948
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
снимка: pixabay.

Тригодишно момче е напуснало детска площадка през пролука в оградата, преди да бъде открито мъртво в езеро след мащабна издирвателна операция, съобщава "Дейли мейл". Това стана ясно по време на съдебно заседание по случая в Ипсуич.

Ноа Уудс изчезнал миналия вторник, след като посетил площадка в село Брантъм, графство Съфолк. Детето се отделило от свой близък, след което започнало мащабно издирване, в което се включили около 1300 души.

Ноа, който според полицията е бил невербален, с частична загуба на слуха и е бил в процес на оценка за аутизъм, бил открит на следващия ден във водоем, известен на местните жители като Decoy Pond. Тялото му било извадено от водата от водолази на полицията.

От полицията в Съфолк съобщиха, че тялото е официално идентифицирано и че смъртта на детето не се разглежда като подозрителна.

В мащабната операция по издирването участваха полицейски екипи, хеликоптери, бреговата охрана, пожарната служба, доброволци от спасителни организации и множество граждани.

Междувременно благотворителна кампания, организирана от Good Dads Club – общност на бащи от Колчестър, графство Есекс, – е събрала над 113 000 паунда от около 6500 дарители.

Средствата са предназначени да помогнат на семейството на Ноа с разходите в този тежък момент и да му дадат възможност да отсъства от работа, за да преживее загубата без допълнителен финансов натиск.

Бащата на момчето, Рис Уудс, описа болката от загубата като неописуема.

„Ноа беше най-сладкото и невинно малко момче, което нямаше нищо друго освен любов за даване. Ще ни липсва страшно много", каза той.

снимка: pixabay.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание