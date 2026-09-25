ЕС ще залага на изкуствен интелект, за да ускори икономическия растеж

ЕС трябва да се фокусира по-малко върху това да спечели надпреварата за разработване на изкуствен интелект и повече върху начините за неговото внедряване, за да обърне тенденцията на забавения растеж на производителността в блока. Това е заявил главният съветник по изкуствен интелект (ИИ) на Европейската комисия (ЕК) Джим Хагеман Снабе пред членовете й.

Технологията е най-добрият шанс за Европа да ускори растежа в редица сектори, включително здравеопазването, селското стопанство, транспорта, отбраната и производството, е посочил Джим Хагеман Снабе, новият специален пратеник на ЕС за индустриалния изкуствен интелект, пред 27-те комисари на блока по време на семинар на 4 септември. Това твъдят двама служители на Европейската комисия. Предоставена им е анонимност, за да могат да обсъдят частния брифинг, съобщава "Политико".

ЕС се опитва да се възползва от икономическите ползи от бързо развиващия се изкуствен интелект, дори докато се бори с рисковете, които технологията представлява за работните места, сигурността и обществото. Европейските лидери не трябва да се притесняват прекалено много да водят развитието на авангардни модели на изкуствен интелект, а трябва „да бъдат тези, които извличат най-голяма полза от него", като същевременно управляват свързаните с него опасности, заяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза миналата седмица.

През юли Комисията назначи Снабе за специален пратеник, който да съветва фон дер Лайен и изпълнителния вицепрезидент Хена Виркунен по въпросите на индустриалния ИИ и да оформя стратегията на изпълнителния орган на ЕС по отношение на тази технология. Мандатът му обхваща инфраструктурата и технологиите, необходими за внедряването на ИИ - от центрове за данни, изчислителна мощност и чипове до модели и приложения в различни отрасли.

Седмица преди Снабе да заяви това членовете на ЕК, експерт по изкуствен интелект от Комисията проведе отделен семинар за ръководителите на кабинетите на членовете на Европейската комисия. ЕК отказа да назове името на експерта, тъй като той заема техническа, а не политическа длъжност.

Посланието и на двете срещи беше дебатът да се пренасочи от въпроса дали Европа може да създаде водещи в света модели за изкуствен интелект към това как може да използва технологията, за да стимулира икономиката си.

Семинарите дадоха предварителна представа за това как тази работа оформя подхода на Комисията.

САЩ и Китай може и да са водещи в разработването на модели и изграждането на изчислителни мощности, заяви експертът по изкуствен интелект пред министрите на семинара им на 28 август, но Европа все пак може да извлече полза от прилагането на изкуствения интелект в здравеопазването, производството и обществените услуги, според презентация. В нея се призовава Европа да „обърне логиката" на дебата.

Това означава да се идентифицират най-важните приложения на изкуствения интелект, да се установи какво ги възпрепятства и да се предприемат целенасочени стъпки за премахване на тези бариери, е заявил експертът. Примерите включвали правила, които да улеснят тестването на автономни превозни средства преди масовото им производство, защитени пространства за данни за персонализирано медицинско лечение и дигитален „копилот за фермери", предлагащ съвети въз основа на данни в реално време от фермата и дистанционни данни.

Експертът по ИИ остави на шефовете на кабинетите това, което те нарекоха „материал за размисъл": какво би могъл ИИ да направи възможно в техните ресори, което преди това е било твърде скъпо или невъзможно? Кои предположения може да не важат вече, ако когнитивната работа стане драстично по-евтина? И как политиката би могла да насърчи положителните резултати, като същевременно предпазва от вредните?

Изкуственият интелект би могъл също така да помогне на Европа да ускори икономическите промени, очертани във влиятелния доклад за конкурентоспособността на Марио Драги от 2024 г., като ускори експериментирането, подбора, мащабирането и разпространението на нови идеи, се посочва в презентацията, като експертът изтъкна забавянето на производителността на труда, застаряването на населението, отслабването на търговията и необходимостта от обновяване на инфраструктурата като пречки пред растежа. Целта е да се разшири обхватът на програмата на Драги от факторите за конкурентоспособност към скоростта на икономическото развитие, заявиха те.

Но разработването на полезни приложения ще отнеме време. Това означава, че за компаниите трябва да стане по-лесно да експериментират, да развиват и да мащабират успешни идеи, като същевременно се гарантира, че Европа запазва дял от създадената стойност, вместо да става зависима от шепа външни доставчици на модели, чипове или изчислителна мощност, заявиха както Снабе, така и експертът по ИИ.

Семинарите са част от по-широките усилия на Комисията да превърне тази амбиция в план. До декември ЕК ще предприеме „задълбочена работа" за набелязване на начините за използване на изкуствения интелект в различни сектори. Снабе и неговият екип ще проведат секторни анализи, ще разгледат пилотни проекти и ще проучат „технологичния стек" на изкуствения интелект - модели, чипове и изчислителна мощност, преди да изготвят пакет от политики към края на годината. Окончателният доклад и стратегията трябва да придобият окончателен вид в началото на 2027 г., а екипът трябва да проучи обществените последици от тези политики между януари и март.

Говорителят на ЕК Томас Регниер заяви, че семинарът на Снабе от 4 септември „бил насочен към това как Европа може да ускори внедряването на индустриалната ИИ". Той добави, че специалният пратеник „ще представи обоснован с факти и ориентиран към бъдещето доклад относно индустриалната ИИ".

Еволюиращият подход на ЕК към изкуствения интелект идва в момент, когато критиците поставят под въпрос дали той успява да върви в крак с рисковете, свързани с технологията. Аксел Вос, германски консервативен депутат и съюзник на фон дер Лайен, заяви, че Комисията не е успяла да се адаптира към бързото развитие и не прилага достатъчно ефективно Закона за изкуствения интелект - законодателството на ЕС, регулиращо рисковете, свързани с технологията. Той посочи неотдавнашни инциденти с хакерски атаки, в които са участвали агенти на изкуствения интелект и призова за правила относно отговорността, когато изкуственият интелект причинява вреда.

Кардинал Михаел Черни, който председателства комисията на Ватикана по изкуствения интелект, призова европейските политици и епископи да реагират по-ясно на предупрежденията, че авангардните модели могат да излязат извън човешкия контрол. Черни заяви, че все още не е използвал изкуствен интелект, но смята, че е негов „морален дълг" да придобие личен опит с технологията.