Окончателните резултати от изборите в Русия потвърждават политическия контрол на Кремъл

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Руските власти днес публикуваха окончателните резултати от първите парламентарни избори в страната, произведени във военно време, които допълнително затвърдиха политическия контрол на Кремъл, предаде Асошиейтед прес.

Гласуването, продължило три дни, приключи в неделя. Според резултатите на Централната избирателна комисия управляващата партия „Единна Русия" ще получи над три четвърти от местата в долната камара на парламента – Държавната дума, което е рекорден резултат. Изборите бяха проведени при силно ограничена реална опозиция, предава БТА.

Избирателната активност е била близо 60% от 111-те милиона души с право на глас – най-високата за парламентарни избори от над десетилетие. За да увеличат участието, властите разпределиха гласуването в три дни и разрешиха електронно гласуване в някои региони.

Председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че „Единна Русия" е спечелила 349 от общо 450 места в Държавната дума. Партията е получила малко под 58% от гласовете за 225-те места, разпределяни по партийни листи, и е спечелила още 209 едномандатни района, които определят останалата половина от състава на камарата.

Няколко по-малки партии от т.нар. „системна опозиция", които подкрепят Кремъл по ключови въпроси, са спечелили общо 97 места. Останалите четири места са заети от независими кандидати, съобщи Памфилова.

„Единна Русия" и други партии заявиха, че са включили в листите си десетки ветерани от войната в Украйна.

Либералната партия „Яблоко", единствената регистрирана политическа формация, осмелила се публично да критикува войната, беше отстранена от изборите от Върховния съд на Русия миналия месец. Тя имаше само няколко десетки кандидати в едномандатните райони, но нито един от тях не спечели място.

Това бяха първите парламентарни избори, откакто президентът Владимир Путин започна пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г., както и първите, в които беше включено гласуване в четири украински региона, завзети и незаконно анексирани от Москва по-късно същата година.

Гласуване се проведе и на Кримския полуостров, който Русия незаконно анексира през 2014 г. Киев определи изборите в тези региони като незаконни.

В сряда руският президент Путин заяви, че резултатите от изборите са показател за обществената подкрепа за политиката на Кремъл.

Мащабната кампания в държавните медии и строгият контрол върху изборния процес позволиха на Кремъл да засили политическото си господство въпреки икономическите трудности и продължаващите атаки с украински дронове на голямо разстояние.

Изборите се проведоха на фона на непрекъснати украински въздушни атаки. В неделя руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 1110 дрона.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че в неделя са били свалени 450 дрона, насочили се към града, при атака, която той определи като „най-мащабната досега" срещу столицата и която според него е била опит да бъде нарушено гласуването.

При атаката бяха повредени петролна рафинерия и жилищна сграда, а в по-широкия район на Москва загинаха трима души и 38 бяха ранени, съобщиха властите.

Памфилова заяви, че шестима служители на изборни секции са загинали при украински атаки, а 75 избирателни секции са били повредени или разрушени от обстрел по време на гласуването.