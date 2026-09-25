Вучич обсъди ново газово споразумение с Русия

Сръбският президент Александър Вучич обсъди енергийната сигурност на среща с руския външен министър Сергей Лавров в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк, предаде сръбската национална телевизия РТС.

Вучич обяви, че по време на разговора е обсъдена възможността до края на септември Сърбия да подпише с Руската федерация ново споразумение за доставка на газ.

„Открит и съдържателен разговор с министър Сергей Лавров за енергийната сигурност в контекста на общата световна криза в този сектор, по време на който изразих надежда, че до края на септември ще подпишем ново споразумение за газово споразумение с Руската федерация. Обсъдихме и двустранните отношения, засилването на икономическото сътрудничество, както и геополитическите развития в света и значението и ролята на ООН в сложна глобална среда. Подчертах принципната позиция на Сърбия, която остава ангажирана със запазването на мира, стабилността и зачитането на международното право като единствен начин за преодоляване на предизвикателствата ", написа Вучич в Инстаграм, цитиран от БТА.

Ръководителят на руската дипломация Сергей Лавров е предал поздравите на руския президент Владимир Путин на сръбския президент Александър Вучич по време на срещата в Ню Йорк, информира РТС.

Вучич, от своя страна, също е изпратил поздрави на Путин, добавяйки "благодаря за приятелството и се надявам се, че ще обсъдим двустранните отношения на нашите страни, като подобрим сътрудничеството във всички области".

„В следващите дни, преди да приключа мандата си, ще проведа разговор с президента Путин. Говорихме тук (в Ню Йорк), разбира се, за енергийните споразумения и за (продажбата на руския мажоритарен дял) в НИС, говорихме и за работата на Руските железници в нашата страна, за всичко", каза още Вучич пред сръбски журналисти в централата на ООН.