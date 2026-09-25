Еврокомисията започна 5 наказателни процедури срещу България

Европейската комисия е започнала пет наказателни процедури срещу България заради забавяне при въвеждането на европейски правила в областта на прането на пари, наркотиците, правата на потребителите, опазването на околната среда и пазара на водород.

Една от процедурите е свързана с борбата с изпирането на пари. България е сред 18-те държави от ЕС, които не са съобщили навреме за пълното въвеждане на общите правила, чийто срок изтече на 10 юли, предава БТА.

Новите изисквания предвиждат компетентните органи, саморегулиращите се организации, задължените субекти и лицата със законов интерес да имат достъп до регистрите на действителните собственици. Според ЕК точната и актуална информация за собствеността и контрола върху компаниите е важна както за финансовите пазари, така и за правоприлагащите органи.

България е сред държавите, получили процедура и заради новите психоактивни вещества. Срокът за въвеждането им в националното законодателство изтече на 12 юли. С промените 2-MMC, NEP и 4-BMC се включват в европейското определение за наркотик и попадат под правилата за престъпленията и наказанията при незаконния им трафик.

Третата процедура е свързана с правото на ремонт на стоки. България не е съобщила в срок за пълното въвеждане на новите европейски правила, чиито изисквания трябваше да бъдат приложени до 31 юли.

С тях потребителите получават възможност да поискат ремонт на продукти като смартфони, перални и хладилници и след изтичането на законовата гаранция. Производителите трябва да предоставят услугата при разумни условия. Целта е да се удължи животът на изделията и да се ограничи замърсяването.

ЕК започва процедура срещу всички държави от ЕС, включително България, заради забавяне при въвеждането на правилата за ограничаване на замърсяването от промишлени инсталации. Те предвиждат мерки за ограничаване употребата на опасни химикали и ново право на обезщетение за здравни вреди, причинени от незаконно замърсяване. Крайният срок за въвеждането им е бил 1 юли.

Петата процедура срещу България е заради забавянето при въвеждането на европейските правила за пазара на водород. Срокът за транспонирането им изтече на 5 август. Само Италия е уведомила ЕК в срок за пълното въвеждане на изискванията.

Правилата, приети през 2024 г., имат за цел да улеснят развитието на пазара на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород.

По всички процедури Европейската комисия дава на засегнатите държави два месеца за отговор. При липса на удовлетворителни действия тя може да премине към следващ етап на наказателните процедури.