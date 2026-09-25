САЩ предложили ОАЕ да бъдат домакин на тристранна среща с Украйна и Русия за мирни преговори

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САЩ са предложили Обединените арабски емирства (ОАЕ) да бъдат домакин на тристранна среща с участието на Украйна и Русия за обсъждане на усилията за прекратяване на войната, която продължава вече четири години и половина, заяви украинският президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

„Американската страна предложи провеждането на тристранна среща на експертно ниво“, заяви Зеленски пред журналисти на брифинг в „УатсАп“.

„Очакваме САЩ да предложат дата, а като възможно място за срещата те посочиха ОАЕ“, добави той.

Тази седмица Зеленски разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Двамата обсъдиха възможностите за прекратяване на войната, започнала с пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

След срещата си с Тръмп Зеленски заяви, че украински преговарящи са се срещнали с американските си колеги, за да обсъдят конкретни подробности.

„Ще информираме европейската страна и ще обсъдим тези подробности с нея, американците ще разговарят с руснаците, а след 10 дни ще се върнем или с нова перспектива, или с резултат“, каза Зеленски, цитиран от БТА.

По-рано днес Кремъл съобщи, че тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ може да се състои скоро.

Украинският президент пък каза, че е поискал от Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украйна по време на разговорите си с китайския президент Си Цзинпин, който е на държавно посещение в САЩ.

Зеленски посочи, че все още очаква обратна връзка от американския екип, по-специално относно усилията за деескалация на конфликта преди зимата. Междувременно той предупреди европейските партньори, че Русия ще продължи хибридните си атаки срещу тях и заяви, че Украйна е предложила помощ на европейските държави.

Кремъл отрича да стои зад саботажните действия в Европа през последните месеци.