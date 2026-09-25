Летище в Милано вече носи името на Берлускони

Летище "Малпенса" в Милано днес официално прие името на покойния бивш премиер и медиен магнат Силвио Берлускони, предаде агенция АНСА.
"Мисълта, че летище "Силвио Берлускони-Милано-Малпенса" ще посреща хиляди пътешественици от цял свят всеки ден, ме изпълва с гордост и вълнение", заяви пред агенцията Марина Берлускони - най-голямото дете на бившия премиер, която е председател на семейната холдингова компания "Фининвест" и ръководител на най-голямата издателска група в Италия "Мондадори".
"Какво по-подходящо име от това на Силвио Берлускони? Той беше човек, който винаги търсеше диалог с всички. Баща ми прекара живота си, гледайки напред и надалеко. Харесва ми да мисля, че от днес нататък името му ще посреща пристигащите от други страни и ще изпраща онези, които отлитат към нови дестинации", каза тя, цитирана от БТА.
С подкрепата на десноцентристкото правителство, включително партията "Форца Италия", основана от Берлускони, органът за гражданска авиация в Италия реши да преименува летището през 2024 г. - година след смъртта на бившия премиер, починал на 86-годишна възраст. Решението предизвика спорове, а официалното преименуване се забави заради правни възражения от страна на левоцентристката управа на Милано, оглавявана от кмета Джузепе Сала.
Da oggi l’aeroporto di Milano Malpensa porta il nome del Presidente Silvio Berlusconi. E allora, da oggi più che mai: buon volo, comunisti 😉✈️ pic.twitter.com/3O2kyUVE8r— Forza Italia Giovani (@fi_giovani) September 25, 2026