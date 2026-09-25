Петима са в неизвестност след срутването на сградата в центъра на Атина

Броят на хората, които са в неизвестност след експлозията и частичното срутване на сграда в централния атински квартал „Плака“, нарасна на петима, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, позовавайки се на данни от Пожарната служба.

Спасителните екипи продължават да претърсват отломките на старата двуетажна сграда, която се срути частично след експлозия малко след 07:30 часа местно време тази сутрин. В издирвателната операция участват служители на специализираното звено за реакция при бедствия ЕМАК и специално обучено куче.

Властите се опитват да установят кои хора са се намирали в сградата в момента на експлозията. Според свидетелски показания на първия етаж временно са пребивавали туристи, а на втория етаж е живеела възрастна двойка. Общо петима души се водят в неизвестност, посочва ЕРТ, цитирана от БТА.

Според информацията до момента от експлозията леко е пострадал минувач. Други две жени също са били откарани в болница за преглед.

Точната причина за експлозията все още не е установена. Според първоначалните оценки тя може да е свързана с проблем във вътрешната газова инсталация на сградата, но официално заключение към момента няма. Източници, запознати с работата на газоразпределителната мрежа, посочват пред ЕРТ, че не е установен проблем с централното газоснабдяване в района, което насочва вниманието към възможна повреда или изтичане във вътрешната инсталация на рухналата сграда.

Заместник-кметът на Атина по въпросите на строителството Парис Харлаутис също каза пред ЕРТ, че първоначалните индикации сочат към възможна неизправност или изтичане на природен газ през нощта. Той подчерта, че сигурни заключения могат да бъдат направени едва след приключването на разследването на пожарната служба.

Компанията, която управлява газоразпределителната мрежа, съобщи, че нейни екипи са пристигнали на място и извършват необходимите проверки съвместно с компетентните власти.

Газоснабдяването и електрозахранването в района са прекъснати превантивно.

Сградата, в която е станала експлозията, е разрушена, с рухнала фасада и негодна за използване, съобщиха властите. Сериозни щети има и по съседна постройка, на чийто вход е посочена 1880 г. като година на построяване. Технически екипи ще установят дали тя е безопасна за обитаване.

Взривната вълна е нанесла щети на съседни магазини и други сгради в района. По-късно част от останките на разрушената сграда се срутиха отново по време на пряко телевизионно включване на ЕРТ. Районът остава отцепен заради опасността от нови срутвания.

В края на юни друга жилищна сграда се срути в атинския квартал „Петралона“ по време на строителни дейности в съседен имот. Първоначално една жена беше обявена за издирване, но по-късно близките ѝ установиха контакт с нея и стана ясно, че тя не е била в сградата при срутването. При инцидента нямаше пострадали.