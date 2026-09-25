Бил Гейтс: САЩ трябва да регулира развитието на изкуствения интелект

Съоснователят на Microsoft и милиардер филантроп Бил Гейтс призова в сряда законодателите във Вашингтон да регулират развитието на изкуствения интелект, само седмици след като ръководителите на някои от най-големите американски лаборатории за изкуствен интелект се обединиха около необходимостта от забавяне на темпото на развитие на ИИ.

„Никой не смята, че саморегулацията е достатъчна", каза Гейтс пред NBC News.

На въпрос дали във Вашингтон трябва да бъде прието законодателство по въпроса, Гейтс отговори: „Абсолютно."

„Правоприлагащите органи и политиците трябва да се включат в обсъждането на това какви трябва да бъдат предпазните мерки и механизмите за наблюдение", каза той. „И това трябва да бъде задължително. Това ще създаде известна допълнителна административна тежест за индустрията, но няма да забави драстично това, което тя прави", добави Гейтс.

По-рано този месец ръководителите на Anthropic и OpenAI – две от най-големите американски лаборатории за изкуствен интелект – се съгласиха, че надпреварата за разработване на мощни ИИ системи трябва да бъде забавена. Изказванията им дойдоха, след като наскоро подалият оставка от Anthropic служител Джейкъб Коксън публично заяви, че „нито една от двете компании не действа отговорно. Те се надпреварват директно към самоусъвършенстващ се свръхинтелект и залагат живота ни".

„Хората, които разработват ИИ, искрено вярват, че той може да ни убие всички до края на десетилетието", добави Коксън в поредица от публикации в социалните мрежи и интервюта през същата седмица.

В интервюто в сряда Гейтс не омаловажи риска изкуственият интелект да унищожи човечеството в рамките на няколко години, но призова американците да не пренебрегват и опасността ИИ да бъде използван от недобронамерени лица за причиняване на мащабни щети още днес.

„ИИ със сигурност е достатъчно мощен, за да предизвика събития, които, знаете, могат да доведат до смъртта на един милиард души. Така че, макар да е доста трудно да се стигне до 100 процента [вероятност], никога досега не е имало оръжие, толкова мощно, колкото комбинацията от хора с лоши намерения и използващи най-новите инструменти на ИИ", каза той.

По-рано този месец Коксън заяви, че на компаниите за изкуствен интелект трябва да бъде позволено да се саморегулират.

„Наистина смятам, че хората, които ръководят тези лаборатории, особено с оглед на последните им изявления, са напълно искрени. Те искат да забавят собственото си развитие", каза той.

Няколко седмици по-рано председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, републиканец от Луизиана, отказа да върне конгресмените във Вашингтон, за да приемат законодателство, регулиращо темпото на развитие на ИИ, като заяви, че ще се довери на компаниите от сектора.

„Трябва да поставим определени граници и мерки за безопасност, за да гарантираме, че ИИ няма да излезе извън контрол", каза председателят. Той добави, че макар главните изпълнителни директори на компаниите за ИИ да са призовали за забавяне, те все още не са предложили конкретен път напред, включващ федерално законодателство.

„Самите те дори нямат отговора към днешна дата. Затова не можем да се втурнем и да накараме Конгреса да направи нещо, което би било вредно за националната сигурност", каза Джонсън.

В есето си, в което призовава за забавяне на темпото на развитие на ИИ, главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей специално настоява за глобално и федерално сътрудничество.

„Най-ефективният метод за забавяне на темпото е чрез регулация, насочена към всички американски компании, разработващи най-модерните ИИ системи, тъй като това обхваща дори онези, които не желаят да си сътрудничат доброволно", пише той. По-късно в текста добавя: „Глобалното забавяне ще изисква сътрудничество с Китай – авторитарната държава, която безспорно разполага с най-развитите способности в областта на ИИ."

В сряда главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман говори пред заседание на Организацията на обединените нации, като призова за международни стандарти за „измерване на способностите, оценка на рисковете, определяне дали предпазните мерки са достатъчни и запазване на реалния човешки контрол" върху изкуствения интелект.

Основателят и главен изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг не се съгласи с този подход.

„Не смятам, че се нуждаем от някаква координация в цялата индустрия", каза той пред NBC News в интервю, публикувано в четвъртък. „Мисля, че всяка лаборатория трябва да отдели необходимото време и когато установи проблеми, просто да отдели толкова време, колкото е необходимо вътрешно, за да гарантира, че работи безопасно."

На щатско ниво някои губернатори вече са започнали процес по регулиране на компаниите за изкуствен интелект и центровете за данни, които захранват тяхното развитие.

В Калифорния губернаторът Гавин Нюсъм миналата седмица подписа указ за създаване на експертен съвет, който да изготви план за укрепване на законите на щата в областта на безопасността на ИИ.

Тази седмица губернаторите на Мериленд и Ню Йорк Уес Мур и Кати Хочъл също представиха планове, насочени към засилване на регулирането на изкуствения интелект в своите щати.

Указът на Мур предвижда „тристранен подход" към регулирането, докато този на Хочъл създава нова Служба за дигитални иновации, управление, интегритет и доверие, която да следи за спазването на законовите изисквания от компаниите за ИИ.

Говорейки тази седмица на заседание на ООН, посветено на изкуствения интелект и човешкото развитие, президентът на Microsoft Брад Смит отхвърли идеята, че компаниите за ИИ трябва да чакат федерална регулация, за да забавят сами темпото си. Той ги разкритикува и за това, че постоянно се надпреварват помежду си да създават все по-усъвършенствани продукти с изкуствен интелект.

„Представете си за момент, че в света има само две големи компании, които произвеждат търговски самолети", каза Смит.

„Представете си, че някой влиза във вашия офис и казва: „Знам, че сме в надпревара кой пръв ще пусне следващия самолет, но се притесняваме, че самолетът ще се разбие и хората ще загинат". Ще кажете ли: „Трябва да спечеля тази надпревара"? Или ще кажете: „Ще поставя безопасността на пътниците и обществото над това да спечеля надпреварата"? Това е фундаменталният въпрос."