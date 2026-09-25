Нивото на река Рейн спадна до нов антирекорд

Нивото на водата при една от ключовите измервателни станции на река Рейн достигна нов антирекорд за целия период на измерванията, съобщи германският вестник „Цайт“, позовавайки се на данни на местната служба за водните пътища и корабоплаването.

Нивото на водата при водоизмервателната станция Кауб край Кобленц вчера е спаднало до 2 см, но тази сутрин отново се в повишило до 5 см. Представител на службата поясни, че данните все още подлежат на проверка, но според предварителната оценка става дума за нов антирекорд, пише БТА.

Показателите за нивото на водата в река Рейн при различните измервателни станции не могат да се сравняват директно, тъй като измерванията се правят спрямо различни нулеви равнища. При това плавателният фарватер е значително по-дълбок от нивото на водата при бреговата измервателна станция. При Кауб дълбочината му в момента е малко над един метър.

Спадането на нивото на Рейн, както и на други реки в Европа, през август доведе до значителни проблеми за речния транспорт.