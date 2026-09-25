САЩ проучва възможностите за евентуална операция в Куба

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Американската армия полага основите за евентуални действия, свързани с Куба, като резервът на Сухопътните войски на САЩ оценява дали може да осигури военна полиция, медицински персонал и логистични подразделения за Южното командване на САЩ през следващите четири месеца, съобщи CBS News.

Вътрешно съобщение на Сухопътните войски, с което медията се е запознала, не споменава директно Куба. Няколко американски представители обаче са заявили пред телевизията, че искането е свързано с продължаващото военно планиране, насочено към острова.

В документа не се посочва, че на някое военно подразделение са издадени заповеди за разполагане. Също така представители на властите не са съобщили дали президентът Доналд Тръмп или Пентагонът са дали разрешение за операция.

Искането идва на фона на засилването на икономическия и политическия натиск на администрацията на Тръмп върху Хавана и призивите за промени в управлението на Куба.

Според CBS News щабът на резерва на Сухопътните войски е поискал от подчинените си командвания да оценят възможностите за осигуряване на шест вида военни формирования, които биха могли да действат под командването на Южното командване на САЩ.

Според съобщението подразделенията потенциално могат да бъдат необходими в рамките на 90 до 120 дни, като командванията трябва да представят оценките си до 25 септември.

Сред разглежданите формирования е батальон за поддръжка на бойни операции, отговарящ за логистика като транспорт, поддръжка, гориво и доставки, както и инженерен батальон и командване за експедиционна поддръжка.

Армейският резерв е поискал информация и за наличието на медицинска бригада и предна хирургична част, способна да осигурява спешна и травматологична помощ в близост до разположени военнослужещи. Сред разглежданите формирования е и бригада на военната полиция. Тези подразделения могат да изпълняват задачи, свързани със сигурността, задържането на лица и други функции по прилагане на закона.

В документа не се посочва колко военнослужещи може да бъдат необходими, къде могат да бъдат изпратени или каква операция биха могли да подкрепят.

Южното командване на САЩ, известно като SOUTHCOM, отговаря за американските военни операции в Централна и Южна Америка и Карибския регион.

Говорител на SOUTHCOM заяви, че командването постоянно работи с други структури на американската армия, за да оценява потенциалните нужди в зоната си на отговорност.

Последните приготовления следват други планове на американската армия, свързани с Куба през тази година.

По-рано американски военни сили са извършвали разузнаване на морските подходи и райони от морското дъно около Куба, съобщиха няколко представители на американската армия.

Военновъздушните компоненти също са били поставени в състояние на повишена готовност, а военнослужещи са били подготвени за евентуално разполагане, въпреки че тези планове в крайна сметка не са били реализирани.

През юли американски военни плановици са разглеждали няколко варианта за действия, свързани с Куба, включително евентуална въздушна атака, ръководена от Сухопътните войски, с участието на хиляди военнослужещи от 101-ва въздушнодесантна дивизия.

Тогава представители на властите подчертаха, че самото военно планиране не означава, че Тръмп или Пентагонът са взели решение да разрешат военни действия.

През май телевизията съобщи, че американското разузнаване оценява как Хавана би могла да реагира на евентуални американски военни действия на фона на опасенията във Вашингтон за отношенията на Куба с Русия, Китай и Иран.

Военното планиране се извършва на фона на засилващата се реторика и икономически мерки на администрацията на Тръмп срещу Куба.

Вашингтон наложи нови санкции срещу кубински организации и представители на властите преди Общото събрание на ООН тази седмица. Мерките са насочени и срещу свързани с военните организации за научноизследователска и развойна дейност, както и към структури, свързани с никеловата индустрия на страната.

В изказването си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк Тръмп заяви, че администрацията му иска „фундаментална промяна" в Куба и прогнозира, че комунистическото правителство на страната ще падне.

Той също така каза, че държавният секретар Марко Рубио води преговори с Хавана и заяви, че Вашингтон няма да позволи на враждебни към САЩ държави да засилят присъствието си в близост до страната.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви, че Куба ще се противопостави на всяка американска атака и обвини Вашингтон в агресия и икономическа война.

През тази година Тръмп многократно е говорил за възможността за сериозна промяна в Куба, включително през март, когато заяви, че Куба ще бъде „следващата".

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви санкции срещу 11 организации и физически лица, свързани с развитието на военните способности на Куба и експлоатацията на минния сектор на страната.

„Съединените щати ще продължат да разкриват и санкционират онези, които поддържат тази система", написа Рубио в публикация в социалната мрежа X.

Той обвини кубинското правителство, че представлява заплаха за националната сигурност на САЩ, и заяви, че новите мерки са насочени срещу лица и организации, участващи в дейности, подкрепящи военните способности и минния сектор на страната.

Санкциите са наложени съгласно указ на Тръмп, който разрешава мерки срещу чуждестранни лица, участващи в определени дейности, свързани с Куба, включително в секторите на отбраната, металите и минното дело, енергетиката, финансовите услуги и сигурността.

В списъка са включени четири държавни предприятия, свързани с никеловите залежи на Куба, четири военни предприятия, занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност, включително разработването на оръжейни системи, както и трима представители на кубинските военни, според подробностите за санкциите.

Мерките са насочени към минния и военния сектор на Куба, които според Вашингтон допринасят за контрола на кубинското правителство върху ресурсите на острова и за развитието на военните му способности.

Рубио също така обвини кубинското ръководство, че използва ресурсите на острова, за да поддържа „репресивния апарат за сигурност", докато обикновените кубинци са изправени пред прекъсвания на електрозахранването и недостиг на храна.

„Елитите на режима продължават да трупат ресурсите на острова за себе си и за репресивния апарат за сигурност на Куба", заяви Рубио.

Мерките са част от по-широка серия санкции, наложени от администрацията на Тръмп срещу кубински организации и физически лица.

САЩ поддържат широки санкции срещу Куба от десетилетия, а с указа е създадена отделна санкционна програма, насочена към определени сектори от кубинската икономика.