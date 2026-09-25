Тревога за американското семейство и възрастната двойка след взрива в Атина

Продължава издирването на петима души след мощния взрив, който тази сутрин в Атина, който срути сграда на улица „Лисикратус" в историческия квартал Плака. Сред тях са трима американски туристи, настанени в жилище за краткосрочен наем, и възрастна двойка, живеела на втория етаж. Все още не е установено дали туристите са били в сградата по време на експлозията. Близките на възрастната двойка не успяват да се свържат с тях.

Взривът е станал малко след 7:30 ч. Трима души са ранени и откарани в болница. На място работят пожарникари и спасителни екипи с обучени кучета и термокамери. Районът остава отцепен, докато продължава разчистването на отломките.

Експлозията застигнала и автомобил, преминаващ по улицата. Шофьорът разказа, че ударната вълна е повдигнала колата, стъклата се пръснали, а вратите блокирали. Той успял да се измъкне през прозореца. В първите секунди дори помислил, че взривът е станал в автомобила му.

Съсобственик на жилището, в което били настанени туристите, заяви, че няма информация дали те са напуснали сградата. По думите му в отдаваното жилище няма газова инсталация или газови бутилки. Според публикации в гръцки медии обаче на втория етаж е имало законно изградена инсталация за природен газ. Разследващите проверяват версията за изтичане на газ, последвано от възпламеняване при включване на електрически ключ.

По време на пряко телевизионно включване част от останките се срутиха повторно и вдигнаха огромен облак прах.

Ударната вълна е нанесла щети и на съседни сгради. Изпочупени са прозорци, изкъртена е дограма. Спасителните екипи продължават да претърсват останките от сградата.