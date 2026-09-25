Американският еврейски комитет присъди на Николай Младенов тазгодишната си награда за дипломатическо съвършенство

Американският еврейски комитет (AJC) връчи на върховния представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов наградата „Маделин и Брус М. Рамър" за дипломатически постижения в знак на признание за десетилетията му работа за насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток, съобщиха от Комитета на своя уебсайт.

Наградата се връчва от Американския еврейски комитет на изтъкнати дипломати и държавници за приноса им към развитието на положителни отношения между техните държави и еврейските общности в САЩ и по света.

Сред известните носители на отличието са бившият външен министър на Австралия Александър Даунър, бившият външен министър и вицеканцлер на Германия Йошка Фишер, бившият външен министър на Испания Ана Паласио и японският дипломат Хидео Сато. През 2022 г. наградата е връчена на израелския дипломат Брус Кашдан за дипломатическите му усилия, свързани с мира и международната интеграция на Израел, а през 2024 г. отличието получава Тал Бекер, ветеран в мирните преговори и правен съветник на израелското външно министерство.

Отличието е връчено в четвъртък по време на приема за глобална еврейска дипломация на AJC – едно от основните събития в рамките на ежегодния Дипломатически маратон на организацията.

От януари 2026 г. Младенов е върховен представител на Съвета за мир за Газа. В тази си роля той работи за напредъка по прилагането на 20-точковия план на президента на САЩ Доналд Тръмп и пътната карта за Газа.

„Г-н Младенов демонстрира непоколебима отдаденост на дипломацията, регионалната стабилност и международното сътрудничество през цялата си забележителна кариера", заяви главният изпълнителен директор на AJC Тед Дойч. По думите му от работата си в ООН до настоящата си позиция като върховен представител за Газа Младенов последователно е търсил практични решения на едни от най-трудните предизвикателства в региона и е бил в челните редици на усилията за мирно бъдеще на Близкия изток.

Младенов, който е бивш член на Европейския парламент, беше специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток от 2015 до 2020 г. По време на мандата си той ръководеше дипломатическите усилия с израелски и палестински лидери и работеше за постигането на по-голям мир, стабилност и просперитет в региона.

Между 2013 и 2015 г. Младенов бе специален представител на ООН за Ирак и ръководител на мисията на ООН за подпомагане на Ирак, където помогна за улесняването на създаването на правителство на националното единство. Преди това е министър на отбраната и министър на външните работи на България.

„Събитията от последните три години показват колко нестабилен остава Близкият изток, въпреки продължаващите усилия за постигане на положителни решения", заяви Младенов при получаването на отличието.

„Мирът може да изглежда трудно постижим, но не е недостижим. Не можем да спрем да работим за тази цел. Залогът е просто твърде голям", каза още той.

Младенов е и генерален директор на Дипломатическата академия „Анвар Гаргаш" в Абу Даби. Под негово ръководство академията подготвя следващото поколение дипломати и специалисти по външна политика на ОАЕ, които трябва да се справят с безпрецедентни предизвикателства и нови възможности, включително укрепването и разширяването на Авраамовите споразумения, на които Младенов е дългогодишен поддръжник.

В рамките на тазгодишния Дипломатически маратон служители и ръководители на AJC ще проведат срещи с дипломати и представители на правителства от повече от 70 държави, събрали се в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.

Американският еврейски комитет определя себе си като глобална организация за застъпничество в защита на еврейския народ, която изгражда партньорства с лидери по света с цел евреите и Израел да бъдат в безопасност и да просперират. Чрез 40 офиса и десетки партньорства с еврейски общности по света AJC работи с лидери в повече от 110 държави, като ангажира представители на правителства, образователни институции, партньорски общности и частния сектор.