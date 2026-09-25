Марина Влади починала след дълго боледуване, погребват я в тесен семеен кръг

Френската актриса Марина Влади ще бъде погребана в тесен семеен кръг. Това съобщи пред ТАСС Андрей Гавриловски - основател на музея на Владимир Висоцки в Екатеринбург.

Влади почина на 24 септември на 88-годишна възраст.

Френската актриса с руски корени е известна и с брака си със съветския поет, певец и актьор Владимир Висоцки. Двамата се женят през 1970 г. и остават заедно до смъртта му през 1980 г.

„Тя издъхна у дома, обградена от близките си и своите животни". С тези думи децата ѝ съобщиха за кончината ѝ и я почетоха, отбелязвайки, че е имала „дълъг, красив и пълноценен живот", допълва АФП, цитирана от БТА.

Андрей Гавриловски уточни, че семейството на Марина Влади не желаело поклонението да се превръща в публично събитие. Той каза, че през последните години актрисата имала здравословни проблеми.

Същевременно синът на Владимир Висоцки – Никита – от брака на певеца с руската актриса Людмила Абрамова, каза, че Марина Влади е починала след продължително боледуване. Тя се е борила със заболяването в продължение на четири години. Никита Висоцки отбеляза, че Влади е извървяла дълъг житейски път и е направила много за всички, които ценят Владимир Висоцки, като призова да я помним и да ѝ бъдем благодарни.

Марина Влади е родена през 1938 г. в Клиши, близо до Париж, в семейство на руски емигранти. Баща ѝ Владимир Поляков е оперен певец, а майка ѝ Милица Енвалд е балерина. Марина е най-малката от четири сестри. Нейното истинско име е Екатерина-Марина Полякова-Байдарова, а на френски е известна и като Катрин Марина дьо Полякоф-Байдароф.

Тя започва да се снима в киното още като дете и постепенно се утвърждава като една от най-разпознаваемите актриси на френското кино. Сред най-известните ѝ роли е тази в La Princesse de Clèves („Принцеса дьо Клев") на Жан Деланоа. За ролята си във филма Le Lit conjugal („Съпружеското легло") на Марко Ферери тя получава наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан през 1963 г.

Влади работи с редица известни режисьори, сред които Орсън Уелс и Жан-Люк Годар. Сред филмите ѝ са още „Фалстаф" на Уелс и „Две или три неща, които знам за нея" на Годар. Тя участва в над 80 филма.

Марина Влади има четири брака и трима сина – Игор, Пиер и Владимир. Първият ѝ съпруг е актьорът и режисьор Робер Осеин, вторият е пилотът Жан-Клод Бруйе, третият е Владимир Висоцки, а четвъртият – лекарят и политик проф. Леон Шварценберг. През 1987 година от печат излиза нейната книга „Владимир или прекъснатият полет", посветена на Висоцки.